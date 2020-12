Segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência, via nota nesta sexta-feira, 11, informou que o secretário da Cultura, Mário Frias, sofreu um "princípio de infarto" e foi submetido a um cateterismo.

Não há informações do estado do secretário. Ele deu entrada no Hospital Santa Luzia, em Brasília.

Frias foi nomeado secretário de Cultura em 19 de junho. O ator substituiu a atriz Regina Duarte que ficou menos de dois meses à frente da pasta.