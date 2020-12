Mãe de Crivella morre no Rio de Janeiro; prefeito afastado precisa de liminar para ir ao enterro

Eris Bezerra Crivella, mãe do prefeito afastado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, morreu em casa, nesta segunda-feira (28). Ela tinha 85 anos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo será enterrado no Cemitério do Caju, ao norte da cidade, nessa quarta-feira (30). O filho, chefe do Executivo Municipal fluminense, está cumprindo prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica e, por isso, precisa de uma liminar da Justiça para comparecer à cerimônia.

Ele foi detido em diligências da Operação Hades, que investiga um possível esquema conhecido como "QG da Propina" na Prefeitura do Rio.