Helicóptero cai em Angra dos Reis; um homem morreu no acidente

Um helicóptero caiu em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense no início da noite desta sexta-feira, 11. O acidente aconteceu próximo ao Hotel do Bosque, na Rodovia Governador Mario Covas. De acordo com o portal UOL, um homem morreu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 19h06. Homens do quartel local estão atuando na região.

Bolsonaro

Segundo informou a assessoria da Presidência da República, o helicóptero não era da comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Bolsonaro esteve na região nesta sexta-feira.