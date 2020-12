Flordelis admite conhecimento de plano para matar o marido Anderson do Carmo

A deputada federal admitiu, nesta sexta-feira (18), em audiência, que sabia da existência de um plano em casa para matar seu marido, o pastor Anderson do Carmo, assassinado com diversos tiros em Pendotiba, Niterói, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira vez que a parlamentar, em interrogatório sobre o caso, admitiu ter conhecimento sobre um plano para o assassinato do marido. A informação é do jornal O Globo.

> Marido de Flordelis: o que se sabe sobre a morte do pastor Anderson do Carmo

> Polícia prende dois filhos de deputada que teve o marido assassinado em Niterói

> Deputada federal Flordelis é denunciada por suspeita de ser a mandante da morte do pastor Anderson

No depoimento, que ainda acontece, Flordelis afirmou que um de seus filhos adotivos, Lucas dos Santos, mostrou uma mensagem de texto que ele havia recebido, na qual havia um pedido para que ele executasse Anderson. Segundo a deputada, a mensagem havia sido enviada do próprio celular dela. Flordelis alega que a mensagem foi enviada por uma de suas filhas adotivas, Marzy. A parlamentar contou que todos na casa tinham acesso a seu celular, mas não mencionou a data em que o episódio teria acontecido. Tanto Lucas quanto Marzy estão presos acusados de envolvimento no crime.

Flordelis negou, ainda, em depoimento, que tenha sido a responsável por escrever a mensagem ou por pedir que Marzy entrasse em contato com Lucas pedindo que ele cometesse o crime. A parlamentar contou que informou ao marido sobre o que havia ocorrido e que pediu para ele procurar uma delegacia para denunciar o caso.

“A primeira pessoa que mostrou essa mensagem ao meu marido fui eu. Pedi para ir a uma delegacia. Ele sentou comigo e falou que ele resolveria, pois não queria exposição com o nome dele”, contou Flordelis, que prosseguiu negando qualquer envolvimento com a morte ou plano para executar o marido.

“Matar meu marido seria destruir minha própria vida. Depois de Deus e de minha mãe, ele era a pessoa mais importante da minha vida. Matá-lo foi quebrar minhas pernas, meus braços. Quem fez isso, quero que seja encontrado. Faço um apelo ao Ministério Público. Que encontre os culpados. Não mataram só meu marido. Parte de mim também morre”, disse.

Ainda em depoimento, a parlamentar afirmou que Anderson chegou a chamar Marzy para conversar e que eles haviam esclarecido o ocorrido. Conforme Flordelis, a filha admitiu ter ficado com raiva porque vinha sendo castigada por Anderson após ter sido acusada de roubar parte do dinheiro que havia na casa.

Em seu depoimento na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, no ano passado, Marzy admitiu ter enviado a mensagem a Lucas, mas afirmou que a mãe tinha conhecimento de seu plano.

O depoimento de Flordelis foi interrompido às 12h20, por problemas com o microfone. A juíza determinou pausa de uma hora de duração para o almoço e para tentar resolver o problema. Flordelis não pode deixar o fórum, por determinação da juíza, e vai almoçar no local.

Deputada denunciada pelo Ministério Público

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, na manhã desta segunda-feira (24), a deputada federal Flordelis (PSD-RJ), como a mandante da execução do pastor Anderson do Carmo, marido da parlamentar. O pastor foi executado com mais de 30 tiros em 16 de junho de 2019.