Estado de SP passará Natal e Ano Novo na fase vermelha contra Covid, apenas com serviços essenciais

Todo o estado de São Paulo irá regredir para a fase vermelha, a mais restritiva do plano de contenção da pandemia do novo coronavírus, durante os feriados de Natal e do Ano Novo. Na fase vermelha, é permitido o funcionamento apenas de atividades consideradas essenciais, como serviços de saúde e supermercados.

A decisão de retroceder todas as regiões do estado foi anunciada nesta terça (22). Todas as regiões ficarão nesta fase durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro.

> Mais 2 milhões de doses da vacina CoronaVac chegam a São Paulo

O governo teme um descontrole da pandemia após as festas de fim de ano, já que nas últimas quatro semanas o estado de São Paulo registrou um salto de 54% do número de casos e de 34% nos óbitos.

O índice de pessoas que se diz em quarentena caiu, neste mês, ao menor nível desde o início das medidas para conter a pandemia, em março. No sábado (19), dados das companhias de telefonia móvel mostraram que a taxa de isolamento no estado foi de 40%. O patamar considerado razoável pelo governo é acima de 50%.

Fase amarela

Desde 30 de novembro, todo o estado está na fase amarela, a intermediária entre as cinco, após ter passado 45 dias na fase verde, que permite todas as atividades desde que cumpridos protocolos de higiene, distanciamento social e pequena restrição de horários.

Uma das principais preocupações do governo é com o rápido aumento de internações, especialmente depois de parte dos leitos reservados para casos de Covid-19 ter sido desmobilizada com o decréscimo de casos.

Ocupação de leitos de UTI

A taxa de ocupação dos leitos de UTI na região metropolitana de São Paulo é uma das mais altas. A região, que já chegou a ter menos de 41% dos leitos ocupados, estava em 66,8% nesta segunda. Em todo o estado, a taxa é de 61,8%. ​