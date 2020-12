Caiado afirma que governo prepara MP para centralizar todas as vacinas autorizadas no Brasil

Ronaldo Caiado, governador de Goiás, afirmou nesta sexta-feira (11) que o Governo Federal vai editar uma Medida Provisória (MP) para requisitar doses de vacina que venham a ser produzidas no Brasil. O governador afirmou, ainda, que toda vacina que for produzida ou importada será "requisitada" pelo Ministério da Saúde.

A informação é do jornal O Globo, que apurou que a MP para confiscar vacinas já está em construção no governo, mas o texto dela ainda não foi finalizado. O jornal O Globo também apurou que o governo pretente liberar R$ 20 bilhões para a compra de vacinas.

O presidente Jair Bolsonaro não está em Brasília e só volta do Rio de Janeiro, onde participa de eventos militares, neste sábado (12).

"O ministro Pazuello me informou que será editada uma medida provisória que vai tratar dessa centralização e distribuição igualitária das vacinas. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde", escreveu Caiado em uma postagem no Twitter.

Caiado escreveu, em outra publicação, que "nenhum estado vai fazer politicagem". O governador João Doria, anunciou na semana passada o início da vacinação em São Paulo no dia 25 de janeiro.

"Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no País será requisitada, centralizada e distribuída aos Estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje. Nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid", afirmou Caiado.