Bolsonaro reconhece vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reconheceu em um programa de TV nesta terça-feira (15) a vitória de Joe Biden nas eleições dos Estados Unidos.



Em entrevista ao programa Brasil Urgente, da TV Bandeirantes, Bolsonaro disse que esperou que os delegados do Colégio Eleitoral confirmassem o resultado favorável ao democrata do pleito de 3 de novembro, o que aconteceu na segunda-feira (14).

> Colégio Eleitoral confirma vitória de Biden à presidência dos Estados Unidos



"Alguns minutos antes de entrar no ar eu já dei um 'start' para o nosso ministro Ernesto Araújo [Relações Exteriores], para ele fazer essa comunicação nossa, nas redes oficiais do governo. Depois, nas minhas redes particulares", disse Bolsonaro na entrevista.





"Da minha parte, e da parte dele com toda certeza, o americano é pragmático, nós vamos fazer um trabalho de cada vez mais aproximação", afirmou o presidente.

Colégio eleitoral

Somente depois da entrevista, o Itamaraty divulgou nota com o título "Cumprimentos do presidente Jair Bolsonaro ao presidente-eleito dos EUA Joe Biden"."Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os EUA sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos", diz trecho da nota."Estarei pronto a trabalhar com V. Exa. e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-EUA, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico-comercial em benefício dos nossos povos", conclui o comunicado.Imediatamente depois, Bolsonaro também se manifestou em suas redes sociais, reproduzindo a nota do Itamaraty

Biden foi confirmado presidente dos Estados Unidos, nesta segunda-feira (14), após votação do Colégio Eleitoral. A etapa é mais uma das formalidades entre a votação de novembro e a posse dele como novo presidente, prevista para acontecer em 20 de janeiro de 2021.

Investigação de fraudes

Depois que os principais meios de comunicação anunciaram a vitória do democrata há cerca de um mês, Biden discursou à nação, criou um grupo de trabalho sobre o coronavírus, conversou com líderes mundiais, incluindo alguns dos principais aliados de Trump, e começou a revisar os possíveis integrantes de seu gabinete.

Ele recebeu felicitações por telefone de autoridades como os primeiros-ministros australiano, Scott Morrison, e japonês, Yoshihide Suga, assim como do presidente sul-coreano, Moon Jae-in.

Trump, que sempre criticou os que considera "perdedores", se negou a admitir a derrota e iniciou uma batalha legal com a esperança de anular o resultado das eleições, uma manobra chamada de "constrangedora" por Biden. Até novembro, os advogados da campanha de Trump haviam protocolado cerca de uma dúzia de contestações aos resultados nos estados-chave, mas nenhuma delas ganhou tração nos tribunais.