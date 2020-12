Bolsonaro marca gol em jogo beneficente em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro marcou um gol durante jogo beneficente realizado nesta segunda-feira (28), em Santos, litoral do estado de São Paulo, mas caiu com o rosto no gramado da Vila Belmiro logo em seguida. Ele ficou alguns segundos caído no chão até ser levantado com ajuda dos outros jogadores que participavam da partida.

O gol foi marcado após o presidente receber um cruzamento na pequena área. Ele tocou a bola com a ponta do pé esquerdo e caiu. Após marcar o tento, ele foi abraçado por companheiros e comemorou fazendo gesto de armas com as mãos. Bolsonaro pediu para ser substituído logo depois do lance.

O evento é tradicionalmente organizado pelo ex-jogador Narciso e arrecada donativos para famílias carentes da cidade. Participaram da partida, atletas, ex-atletas, dirigentes e músicos.