Aposta realizada em Palhano (CE) leva mais de R$ 302 mil na Lotofácil

Uma aposta realizada na cidade de Palhano, a 147 km de Fortaleza, levou um prêmio de R$ 302.613,74 no sorteio da Lotofácil, realizado na noite desta segunda-feira (14), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Os números sorteados do concurso 2.107 foram 01-02-03-05-07-08-09-12-13-16-18-20-22-24-25. Outras três apostas dos municípios de Juiz de Fora (MG), União da Vitória (PR) e Guarulhos (SP) dividiram o prêmio total de R$ 1,5 milhão.

Outras 513 apostas acertaram 14 dezenas e levaram, cada uma o prêmio no valor de R$ 706,78. O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (15) com estimativa de prêmio de R$ 1,5 milhão.

Para apostar na Lotofácil basta marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante. Há premiação para quem acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. O valor da aposta simples de 15 dezenas custa R$ 2,50. Os sorteios acontecem de segunda a sábado, a partir das 20h.

As apostas podem ser realizadas até as 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas, por meio do Portal Loterias Caixa ou ainda no Aplicativo Loterias Caixa

