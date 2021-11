Por que falar de mobilidade?

Parte da economia global depende do transporte de produtos e das pessoas para girar. Segundo dados do Oliver Wyman Forum, até 2030, o mercado mundial de mobilidade vai crescer cerca de 75%, saindo de US$ 14.9 trilhões em 2017 para US$ 26.6 trilhões em 2030. É preciso conectar a ideia de mobilidade aos meios de transportes, mas também levar em conta aspectos como planejamento urbano, sustentabilidade, tecnologia, segurança e saúde.

Nas rodovias, observamos demanda por novas soluções que impactam o fluxo de veículos de forma positiva. A passagem automática em pedágios foi um movimento de mudança que vem transformando o setor, à medida que as pessoas ganham tempo com o pagamento rápido, “invisível” e sem contato – adicional importante em tempos de preocupação com a saúde.

Também ganha importância a adoção do free flow, em que a tarifa é cobrada proporcionalmente à distância percorrida. Já no perímetro urbano, as tendências são ainda mais abrangentes. As pessoas querem escolher mais de um modal para fazerem seus trajetos e precisamos pensar na experiência de Mobilidade como Serviço (MaaS) de forma modular. Em vez de cobrir toda a viagem de casa para o trabalho, o consumidor pode utilizar alternativas para pequenos trajetos. É aqui que a MaaS pode ter mais capilaridade, com uma série de possibilidades com bicicletas, patinetes, novas rotas de transporte público, aplicativos de táxi e veículos compartilhados. Já existem apps que mostram o horário em que uma linha de ônibus vai passar em um determinado ponto, o que dá ao cidadão mais autonomia para se programar.

Do ponto de vista de sustentabilidade, o carro elétrico também se mostra como tendência em ascensão, bem como a “não mobilidade”, por meio da adoção massiva do trabalho remoto, ensino a distância, telemedicina e consumo de entretenimento via plataformas de streaming. O setor privado tem oportunidades de pensar em soluções para uma jornada de mobilidade personalizada, multimodal, com base em preferências de tempo, preço, conveniência e privacidade, e tornar a mobilidade um vetor do desenvolvimento urbano, social e econômico de forma genuína e sustentável.

André Turquetto é empresário

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor