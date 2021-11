O Empreendedorismo Social e a Nova Economia

Legenda: Ticiana Rolim Queiroz é formada em Administração de Empresas pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e tem MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC, é Diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia, Foto: Divulgação

Diante do cenário desafiador atual, uma solução para minimizar os impactos negativos é o Empreendedorismo Social, onde o maior objetivo do empreendedor é resolver problemas socioambientais, e o negócio precisa ser lucrativo. Ele se depara com um problema, e cria uma forma de resolvê-lo através de um negócio lucrativo e

socialmente impactante. Esses são os Negócios de Impacto Social.

O prof. Muhammad Yunus, ganhador do Nobel da Paz em 2006, se questionava sobre a humanidade considerar que a solução para problemas sociais serem exclusivamente de governos ou de OSCs, e por que não usar a força dos negócios para esse fim?

No Brasil, a ideia dos Negócios de Impacto foi desbravada pela aceleradora de impacto Artemísia Brasil, em 2004, que traz a reflexão: “Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois!” A partir daí, surge o setor 2.5, combinando o segundo setor, representado pelos negócios, e o terceiro setor, pelas OSCs. Costumo dizer que o setor 2.5 tem o coração social e a cabeça de negócio.

Uma pesquisa feita pela Oxfam em 2010, diz que as 388 pessoas mais ricas do mundo tinham a mesma riqueza que a base da pirâmide com 3,3 bilhões de pessoas. Já em 2017, vimos que somente 8 pessoas no mundo tinham a mesma riqueza que a base da pirâmide, que agora aumentou para 3,6 bilhões de pessoas. Essa informação nos traz reflexões.

Será mesmo que o Capitalismo é capaz de reduzir desigualdades? Será que ele é capaz de trazer soluções para os problemas socioambientais?

Na minha opinião: NÃO! Precisamos ressignificar o capitalismo. Yunus fala que “Essa pandemia nos salvou, estávamos indo rumo ao abismo, um caminho suicida, e ela vem como uma última chance de refletirmos a forma que estamos atuando no mundo. Cabe a nós criar agora uma nova civilização”.

Por fim, nesse grande movimento de transformação do sistema econômico, acredito que as empresas que não se preocuparem com o impacto que estão gerando por consciência, terão que fazê-lo por sobrevivência. Consumidores, investidores e colaboradores exigem, cada vez mais, este comprometimento das empresas.

Ticiana Rolim

Inconformista, Diretora de Gente e Impacto Social da C. Rolim Engenharia e CEO da Somos Um