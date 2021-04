A mudança de estilo do comportamento de um ser humano quando este detém qualquer tipo de poder ou passa por uma ascensão em seu status social ou profissional, trazem à tona, muitas vezes, uma falta de caráter, acendendo também a demonstração de uma personalidade anômala, sem preparo para conviver em sociedade, após passar por uma dessas alterações.

Isso ocorre quase sempre com políticos que assumem cargos relevantes, bem assim, nos indivíduos egoístas, sem caráter, afetando, desregradamente, o modo desses elementos se relacionarem com as pessoas ao seu redor, sejam elas parentes, amigos ou colegas de trabalho e, muito pior, se forem, inimigos.

Eu, recentemente, tive a desventura de passar por uma situação dessas ante a súbita mudança do comportamento de um colega advogado, que sempre me tratou com solicitude, cordialidade e muito respeito. Só que, depois que ele obteve um relativo sucesso na profissão, ganhou algum dinheiro, após isso, alterou, repentinamente, sua maneira de me tratar, o fazendo com desprezo, falta de atenção e sem a costumeira educação e respeito, o que me deixou bastante decepcionado e, sobretudo, indignado pela inopinada alteração.

Isso me forçou a ser deselegante com ele, que é muito mais novo do que eu, o que fiz nos seguintes termos: “...olhe, meu rapaz, você para chegar no meu chulé ainda vai ter que ralar muito...”. Ele disse estranhar meu posicionamento e eu respondi-lhe: quem estranhava era eu, pois não estava entendendo o que o fez, de repente, mudar a forma me tratar, sem que eu tenha dado nenhum motivo.

Mas, isso e outros tipos de percalços, infelizmente, a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Nada obstante, eu considerei o episódio como mais uma lição de vida, pois, é horrível se criar uma imagem boa de uma pessoa e depois enxergar como ela realmente é de verdade.

Luiz Itamar Pessoa

Advogado