Lições da pandemia para o trânsito

Maio marca a luta pela redução de acidentes de trânsito por meio da campanha Maio Amarelo. Este ano, no entanto, o cenário é diferente. O novo Coronavírus é a grande preocupação do mundo. Os dados mundiais são atualizados em milhares de casos todos os dias e o isolamento social – e agora o lockdown – é tido como uma das maneiras de conter o rápido contágio.

O resultado disso são cidades esvaziadas, prédios comerciais sem movimento e pouca circulação de veículos. Em Fortaleza, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) contabilizou redução de 61% no número de acidentes de trânsito na primeira quinzena de março, quando começou o isolamento determinado pelo Governo do Estado. Em consequência, o Instituto Dr. José Frota (IJF), principal hospital de trauma da cidade, percebe a redução do número de casos na emergência envolvendo essas ocorrências.

Em meio ao enfrentamento da doença, temos também um cenário possível para alcançarmos a paz no trânsito: por meio da busca por mais calma e prudência nas nossas atitudes. Em um mundo em que as atividades do dia a dia nos pedem pressa, um vírus nos coloca em posição de autocuidado permanente. Desejo que voltemos às nossas atividades em breve, mas que seja em um momento seguro para todos e para construir um ambiente pacífico.

No trânsito, a redução de acidentes ao número alcançado no período atual é plenamente possível. Isso pode acontecer se percebermos que a maioria dos acidentes de trânsito são evitáveis quando agimos conforme o que aprendemos nas autoescolas: obedecendo às leis de trânsito, aplicando a direção defensiva e exercendo o controle responsável dos nossos veículos. Na prática, essa atitude é uma demonstração de autocuidado e de preservação da vida que todos podemos adotar cada vez que assumimos a posição de condutores.

Eliardo Martins

Presidente do Sindicato das Autoescolas