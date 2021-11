Informação na Black Friday

Chega mais um novembro e as vendas do comércio são aquecidas pela Black Friday. A data, que teve origem nos Estados Unidos, é conhecida por abrir a temporada de vendas de fim de ano do varejo e hoje, no Brasil, tornou-se a quinta mais relevante em vendas.

Os consumidores se preparam para as compras da Black Friday, que deixam muitos contentes por conseguirem um ótimo negócio, mas há também quem já sofreu frustrações e chegou até a disputas judiciais. Por isso não se deve perder de vista que, em essência, todos os nossos direitos como consumidor devem ser respeitados.

O direito à informação é uma obrigação de qualquer estabelecimento. Tanto lojas e-commerce com presenciais devem apresentar informações claras e corretas. Dados como qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazo de validade, origem, além das possibilidades de risco de uso, quando for o caso, devem ser apresentados ao consumidor.

Uma dica valiosa é fazer um registro dos preços dos produtos antes e durante a Black Friday, para identificar falsos descontos. Como se diz na web, “o print é eterno”, e essa documentação servirá de prova na comprovação de irregularidades. Fique atento também para o recebimento da nota fiscal pois o não envio configura crime de sonegação.

A entrega do produto no prazo também deve ser cumprida. Mais uma vez: tire um print! Mesmo com o alto fluxo de vendas em períodos de promoção, a loja deve garantir a entrega no prazo. Em caso de atraso, o consumidor tem o direito de solicitar o cumprimento forçado da entrega, desistir da compra com restituição integral ou adquirir um produto similar.

Quando o problema for um defeito no produto recebido, o consumidor tem 30 dias para que o fabricante conserte o item, que pode ser estendido para 90 dias em produtos duráveis. Caso não seja cumprida, pode-se a exigir troca, ressarcimento integral ou desconto proporcional no valor pago.

Ao identificar abusos, o importante é procurar um advogado, ou a defensoria pública, ou mesmo órgãos de defesa do consumidor. Denunciar aprimora o direito à cidadania. Fique atento e boas compras!

Sávio Aguiar é advogado especialista em Direito do Consumidor

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor