Inflação que onera as empresas

É inegável que a alta sucessiva da inflação é uma dor de cabeça para os brasileiros. Para termos ideia do impacto no bolso da população, somente nos últimos 12 meses o aumento já chega a 10,73%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas em novembro, a previsão de alta já é de 1,17%, a maior para este mês nos últimos dezenove anos.

Mas sabemos que com a alta de preço sucessivo de combustíveis, energia elétrica, água, gás, bens de consumo e serviços, esses números parecem até pouco demais O cálculo é simples, se a energia aumenta para a dona de casa, também vai subir para uma empresa, seja ela de qual porte for. O mesmo vale para o combustível e demais contas básicas que todos nós pagamos. Um dos grandes vilões da guinada de preços é o dólar, que em 2021 já se valorizou 8% frente ao real. Como o Brasil depende de muita matéria-prima importada e comercializada na moeda norte-americana, o reflexo disso é a elevação dos preços, que acabam sendo repassados para os consumidores.

Em meio a essa exorbitante inflação, um gestor de qualquer organização precisa analisar o quanto os gastos ocasionados pela inflação estão impactando a saúde financeira. É importante ter em mente que as empresas devem pensar em alguma forma de minimizar esses custos. Seja controlando e tentando reduzir o custo desses itens, substituir fornecedores ou simplesmente repassando o custo ao cliente. Aqui vale ter tudo sob controle. É hora de deixar todas as finanças aos seus olhos. Um bom controle de caixa e decisões rápidas podem ser decisivos na perpetuidade de seu negócio.

Mas não é somente com essas contas tradicionais que um negócio pode sentir a alta dos preços. Indiretamente, seus fornecedores são impactados e seus clientes perdem poder de compra devido a inflação. Ou seja, é necessário que você esteja atento com todos os gastos do seu empreendimento, para que você não seja pego de surpresa com eventuais contratempos e, assim, não comprometer a qualidade que a sua empresa entrega ao cliente. Com planejamento é possível manter as coisas em ordem.

Bruno Henrique é diretor da Repense Inteligência Financeira

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.