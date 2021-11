Legenda: Agnaldo Bastos é advogado Foto: Arquivo pessoal

Se preparar para um concurso público exige muita disciplina e renúncias na vida do concurseiro. Embora também ocorram falhas no caminho, capazes até mesmo de tirar a sua vaga na falta de um recurso eficiente e dentro do prazo. Além desses erros, a possibilidade de fraude também não é rara.

Se uma falha no cálculo das notas pode ser corrigida com um recurso previsto no próprio edital, a fraude se enquadra em uma injustiça a ser denunciada ao Ministério Público ou à Delegacia.

Os principais agentes por trás das fraudes estão no Órgão Público responsável pelo concurso e/ou a empresa contratada para organizar o concurso, se for o caso.

Segundo o promotor de Justiça Hugo Evo Corrêa Urbano, do Ministério Público do Paraná, a fraude mais comum requer envolvimento dos responsáveis por promover o concurso.

Isso acontece porque existe uma série de protocolos a serem respeitados e, portanto, sua violação só ocorre se alguém ligado à promoção do certame concordar.

A pessoa beneficiada pela fraude também pode ser responsabilizada por estelionato, formação de quadrilha, falsidade ideológica, falsidade documental, dentre outras penas.

Para fazer uma denúncia de fraude em concurso, depende da esfera que o cargo a ser pleiteado faz parte. Ou seja, se o concurso é do âmbito municipal, estadual ou federal.

Logo, em caso de concurso municipal ou estadual, procure o Ministério Público Estadual mais próximo para que um promotor faça a denúncia. Ou, ainda, a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência.

Mas, se a prova for aplicada para vagas no âmbito federal, procure o Ministério Público Federal, bem como considere a opção de ir à Polícia Federal.

Recorrer ao Ministério Público é um direito de toda pessoa lesada em casos de fraude em concursos. Além disso, o que se espera de um futuro servidor público é sua integridade. E nada melhor do que demonstrar isso na sua jornada de concurseiro caso você note alguma irregularidade.

Se tiver dúvidas ou outros problemas relacionados aos concursos públicos, você também pode entrar em contato com um advogado especializado nesta área.

Agnaldo Bastos

Advogado