Estar sozinho e ter que cuidar do outro e de si também causa dor

Os traços e características da personalidade de cada indivíduo desempenham um papel primordial no modo como reagem às demandas desencadeadas pela conjuntura de pandemia da Covid-19. Em se tratando dos profissionais da saúde, atuar na perspectiva de promover e preservar a saúde mental dessa população específica tem sido uma das prioridades dos Psicólogos que trabalham na linha de frente do enfrentamento a Covid-19, compondo a equipe multiprofissional.

A rotina da equipe de saúde é permeada por uma extensa carga horária de trabalho, a proximidade constante com doenças infectocontagiosas, além do contato com pacientes em iminência da morte. Esse contexto, por si só, vem acompanhado do aumento de exigências e responsabilidades, acarretando repercussões psicológicas distintas, a depender do modo como cada sujeito desenvolve suas relações consigo e com o mundo, no decorrer de sua vida.

Em meio a pandemia causada pela Covid-19, percebe-se que os desgastes físicos e emocionais vivenciados pelos profissionais da saúde acentuaram-se quando se perceberam imersos no contexto da rápida disseminação de uma doença que pode vir a ser grave e letal. Assim, tal situação caracteriza-se como um evento estressor, onde sintomas e sensações como fadiga, exaustão, irritabilidade, medo, insegurança, insônia, ansiedade, depressão, preocupação excessiva, tendência ao isolamento, passam a ser apresentados com mais frequência por esses profissionais.

Relatos de medo do contágio, de contaminar seus familiares, de perder seus entes queridos e se encontrarem sozinhos diante de tal situação também são recorrentes.

>Covid-19: profissionais da linha de frente travam batalha emocional

Diante desse contexto, inserida nas instituições de saúde que atuam na linha de frente no combate à Covid-19, a psicologia se depara com sujeitos vivenciando uma situação de crise que se caracteriza como um período de extrema dificuldade e de desorganização temporária para lidar com uma situação inesperada e não vivida anteriormente, onde as pessoas são convocadas a mobilizarem seus recursos de enfrentamento internos e externos e sua capacidade adaptativa é colocada em xeque.

Assim, os profissionais de Psicologia atuam junto à equipe de saúde, promovendo saúde mental e prevenindo o agravamento de transtornos psiquiátricos por meio de ações coletivas e individuais.

Através da escuta ativa e qualificada, do acolhimento e do respeito incondicional ao outro, se busca identificar as reações acarretadas por esse contexto de crise e, assim, intervir de forma pontual para o alívio emocional desse profissional, facilitando a adaptação desse novo momento.

Aqui o Psicólogo proporciona um espaço de acolhimento, onde é possível refletirem juntos sobre novas formas de significar o sofrimento apresentando, utilizando os recursos de enfrentamento presentes no sujeito e estimulando sua capacidade de atualização diante da crise.

Enfrentar o estigma social também é um dos custos de ser um profissional da saúde e trabalhar na linha de frente. As pessoas passaram a ter medo desses profissionais, o distanciamento de quem vive a rotina nas instituições de saúde que atuam diretamente com os pacientes confirmados ou suspeitos de COVID-19 também é gerador de sofrimento psicológico. Esses profissionais se percebem desamparados, sem suporte familiar ou social, sentimentos de solidão e desesperança são comuns, estar sozinho e ter que cuidar do Outro e de si também causa dor.

Em Psicologia fala-se constantemente da importância da rede de apoio social, ou seja, das pessoas que fazem parte da vida desse sujeito e que, de alguma forma, compõe esse suporte psicossocial através das relações de afeto com familiares e/ou amigos. Então uma das formas de amenizar o sofrimento causado pelo estigma social que os profissionais da saúde estão vivenciando é estimular a permanência dessas redes de apoio social através da disseminação de informações corretas sobre o contágio do novo vírus.

Mesmo diante da ausência do contato físico, demonstrar receio de estar perto do seu irmão que é enfermeiro ou medo da sua noiva que é fisioterapeuta não vai lhe isentar da possibilidade de ser infectado ou não, o isolamento é físico, contudo, a demonstração de afeto pode ser ressignificada e compartilhada de outras maneiras através da utilização de tecnologias digitais e das mídias sociais como uma ferramenta para manter as relações afetivas.

As formas adequadas de prevenção contra o vírus são a quarentena, as práticas de higiene das mãos e objetos, não tocar a face e usar adequadamente os equipamentos de proteção individual durante a realização de procedimentos. As pessoas precisam manter um distanciamento físico para se protegerem, porém, estreitar os laços afetivos também pode se tornar uma forma de amparo e suporte para esses profissionais.

Em meio ao emaranhado de dor e desesperança, finalizo com uma frase de um colega de profissão, Rodrigo Luz, que nos convoca a descansar nossas dores na simplicidade da nossa inteireza e de ser quem somos, de ser quem podemos ser e que isso já é o suficiente: "você está simplesmente perdoado por somente fazer o que você pode”. Obrigada aos colegas profissionais da saúde, que por amor venceram o medo e se colocaram frente aos cuidados dos meus e dos nossos, de nós. Grata por serem o que vocês podem e isso já nos basta.



Vanilla Oliveira Alencar

Psicóloga Residente em Pediatria

CRP: 11/12068