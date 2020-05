O desafio da cooperação

No cenário político da última década, manifestou-se uma tendência à polarização, com fôlego suficiente para não arrefecer nos anos seguintes. Saudáveis e indispensáveis à dialética do sistema democrático, as divergências de toda ordem costumam ser marcadas, agora, pela defesa pétrea de posições e, não raras vezes, das investidas violentas contra os opositores. Nem mesmo a pandemia, que ameaça a vida de milhões em todo o mundo, foi capaz de pacificar os ânimos de certos grupos político, em benefício de um necessário espírito colaborativo e conciliador.

Há de se reconhecer, tal disposição não é generalizada. A ela, não faltam alternativas, positivas, exemplares e eficientes. A ameaça comum ativou, de imediato, a disposição à solidariedade por parte de muitos. Não faltam exemplos de generosidade e de empatia, manifestos em ações voltadas para minimizar as algúrias destes tempos excepcionais sobre os grupos mais vulneráveis da sociedade. Populações para as quais muitos fecham seus olhos em tempos normais não puderam ser esquecidas. O socorro que chegou a elas não é suficiente para reparar as precariedade em que vivem imersas, por exemplo, as pessoas em situação de rua. Contudo, as mobilizações têm eficácia imediata, amenizam os transtornos vividos pelos mais vulneráveis e marcam o reconhecimento de problemas inadiáveis.

As desigualdades sociais se fazem sentir, de forma ainda mais acentuada, numa grave crise sanitária. O acesso aos serviços de saúde, a insegurança alimentar e a insalubridade das habitações fragilizam as populações das áreas mais pobres e contribuem para elevar as taxas de mortalidade nesses locais. Diante de tal cenário, é fácil entender porque é inoportuna a política que se vale do momento para acumular capital eleitoral com vistas no futuro. Imprudência e má fé, companhias a serem sempre evitadas, podem cumprir um papel de catalisador de mortes, dada a gravidade do desafio que ora se enfrenta.

Substituir a cultura de intolerância, das disputas exaltadas, é oportuno não apenas para os tempos de enfrentamento à pandemia da Covid-19. A comunidade científica alerta que a situação atual pode não ser um caso isolado. É cientificamente possível, e mesmo provável, que se abatam sobre o mundo novas infecções, de variantes do coronavírus responsável por essa síndrome respiratória aguda grave ou de outros patógenos. Os dias dolorosos de hoje devem servir de laboratório, para que o mundo esteja mais preparado, venha quando vier o próximo desafio desta escala.

Na tentativa de conter os avanços da Covid-19, o diálogo não tem sido tão frequente quanto é necessário que seja. Se a classe científica tem dado exemplo de abertura e partilha de conhecimentos, a política ainda bate cabeças. Países se fecham, quando deveriam atuar em parcerias transnacionais. O mesmo se dá, no Brasil, nos desacordos de estados com o Governo Federal. Sai prejudicada a população, justamente quando as consequências podem ser fatais para muitos. Mudanças de postura e disposição são necessárias e urgentes, não apenas para o tempo presente, mas para construir um futuro mais previdente e seguro para todos.