Fortaleza de resistência

Fortaleza chega aos 294 anos de idade no momento em que encara uma batalha sem precedentes. A pandemia da Covid-19 impôs à cidade uma amarga e necessária transformação, de uma pulsante metrópole litorânea para um lugar majoritariamente vazio, com ruas quietas e comércio fechado.

Há, não só no presente, mas também no horizonte, uma miríade de desafios nos mais diversos campos. No entanto, há também esperança. É nos momentos mais críticos que se despertam os sentimentos de coletividade, solidariedade, união e superação, e a capital cearense está repleta de homens e mulheres motivados pela vontade de ultrapassar esta tormenta, de modo que os estragos sejam os menores possíveis.

São muitos os exemplos de uma cidade que se supera em meio à tempestade sanitária, social e econômica que aflige o Brasil e tantos outros países. O primeiro deles não poderia deixar de ser o dos profissionais da saúde: médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes e outros trabalhadores cuja dedicação em salvar vidas, mesmo colocando em risco as próprias, configura ato diário de heroísmo, que ficará cravado para sempre na história de Fortaleza.

Estes valentes protagonistas estão na linha de frente dos hospitais, nas trincheiras da guerra contra o coronavírus e, para que o trabalho deles não seja ainda mais espinhoso, é preciso que a boa política cumpra seu papel, garantindo a estrutura e os insumos necessários e, sobretudo, é medular que a população cumpra a recomendação das autoridades e fique em isolamento social. Afastar-se das ruas e deixar a cidade com o aspecto de melancolia que a tem tomado nas últimas semanas é um gesto de amor aos entes queridos, a todos os habitantes da cidade e, em última instância, a Fortaleza.

Esta união tem o objetivo de fazer a cidade voltar a respirar como antes o mais rápido possível. A resistência em aderir ao distanciamento prolonga o sofrimento da aniversariante. É verdade que, inevitavelmente, existe a pressão da aflição econômica, sentida principalmente pelos mais pobres e vulneráveis. Estes se veem num terrível e compreensível dilema entre sair e arriscar a saúde ou ficar e não ter nada em casa.

Com o intuito de aliviar esta dor, vários movimentos solidários têm despontado em Fortaleza. Eles são essenciais para criar uma corrente de amparo que tenta preencher vácuos deixados por problemas que já assolavam essa parcela da população muito antes desta crise, como a miséria, desigualdade, a carência de saúde e saneamento.

Tais ações se dão em paralelo às do mundo da gestão pública, que também tem agido para atenuar os problemas econômicos de fortalezenses que vivem com pouco. Isenções de contas de água, luz e outras medidas assistenciais já foram anunciadas.

A Fortaleza que sairá desta crise será outra. É isto que episódios tão chocantes fazem: levam a mudanças, forçosas ou decorrentes de aprendizado voluntário. E, ao custo de vidas perdidas, a cidade alencarina precisa absorver lições. Precisa robustecer seu sistema de saúde; e deve empenhar-se também em encurtar a abissal incongruência socioeconômica entre seus bairros. E, mais importante, precisa renascer, para que a esperança de hoje se torne celebração amanhã.