Editorial: vantagens competitivas

Avançam em marcha acelerada as obras rodoviárias que o Governo do Estado executa na Região Metropolitana de Fortaleza. Elas são essenciais para melhorar a logística de transporte, principalmente a que integra os portos do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, e do Mucuripe, na Capital. Uma dessas obras é a de duplicação do IV Anel Viário, cujo pavimento de concreto suportará o tráfego pesado de caminhões e carretas que transportam as cargas de importação e de exportação movimentadas por aqueles dois terminais marítimos.

Com recursos da União - do qual se tornou parceiro ao obter a adjudicação dos serviços - a duplicação do IV Anel Viário ganhou, no fim de semana passado, o viaduto sobre a CE-060, na altura da Ceasa, já liberado para a circulação de veículos. Foi o bastante para pôr termo ao infernal congestionamento que, havia mais de cinco anos, irritava a paciência de motoristas, atrasava o orçamento de tempo de quem trabalha, produz e circula por ali e causava o aumento de custo das transportadoras.

Agora, os veículos de carga, que ainda trafegam pelo centro comercial urbano de Fortaleza, poderão usar o IV Anel Viário como o caminho correto para suas viagens em direção ao Pecém e Mucuripe. Até que isso seja possível, será necessário apressar os serviços de recuperação da CE-010 - do Clube Caça e Pesca até a CE-040, onde um viaduto em construção, que o governador promete inaugurar no fim do próximo mês de dezembro, provoca um extenso e irritante congestionamento, pedágio cobrado pela implementação do progresso. Um pedágio que igualmente é requerido de quem é obrigado - como os caminhoneiros - a usar diariamente a CE-155, que liga a BR-222 ao Porto do Pecém. Essa estrada - mais um grave gargalo da logística cearense - está sendo duplicada, porém demorará mais um ano até sua conclusão.

Outra rodovia cujos trabalhos de duplicação também avançam é a CE-060, que liga Fortaleza a Baturité. O trecho em obras é o que vai de Guaiuba a Redenção, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2020. É por esse caminho que se chega ao Maciço de Baturité, incluindo Guaramiranga. Não está definido se será duplicado o trecho de Redenção a Aracoiaba e daí até Baturité, algo que caberá, muito provavelmente, ao sucessor de Camilo Santana.

Há, ainda, outra boa novidade ligada à logística: no próximo dia 5 de dezembro, está prevista a inauguração de mais uma ampliação do Porto do Pecém: a segunda ponte de acesso e o nono berço de atracação do Terminal de Múltiplo Uso (Tmut), onde a profundidade alcança menos de 17 metros, suficiente para receber os maiores navios conteineiros do mundo.

É com investimentos na infraestrutura que o Estado tem assegurado uma vantagem comparativa em relação aos seus competidores nordestinos. O Porto do Pecém e seu complexo industrial em crescimento, o hub de telecom instalado e em expansão na Praia do Futuro, o ampliado e modernizado Aeroporto Internacional de Fortaleza, que catapultou o turismo, e o polo de excelência no ensino fundamental em que se transformaram municípios do sertão do Estado - tudo isso são um "case" a animar os cearenses e seus governantes.