Editorial: Um freio de arrumação

O mercado e os investidores já têm motivos de sobra para se mostrarem intranquilos. A pandemia impôs uma restrição das atividades econômicas, sem que se saiba quando o mundo poderá voltar a operar tranquilamente. Num cenário como este, os Governos precisam adotar posturas e implementar medidas que impactem positivamente a economia, emergencial e previdentemente.

Depois das tumultuadas saídas dos ministros da Saúde e da Justiça nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro precisava demonstrar que sua gestão não vacilaria por conta das mudanças nessas áreas - e mais: que as demais seguiam firmes e, dentro de sua competência, atuando de forma precisa para mitigar os efeitos da crise. Mais conflitos seriam sobremaneira inoportunos.

Na semana anterior, do Planalto havia saído a ideia de um plano de investimentos - o Pró Brasil, que exigiria, no primeiro momento, R$ 30 bilhões, dinheiro que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse que não existia no orçamento. O projeto seguiria uma linha nacional-desenvolvimentista, ampliando o gasto público a partir do fim da atual e trágica crise pandêmica, causada pelo novo coronavírus. Se posto em prática, seria uma virada nas políticas liberais adotadas pela atual gestão, conduzidas no âmbito do Ministério da Economia.

O plano não foi à frente, numa reafirmação - necessária num momento de incertezas - que as políticas econômicas seguem a cargo da equipe de Paulo Guedes. Alinhou-se, novamente, o discurso de que o País se recuperará e voltará a crescer logo após passar esta pandemia, pois dispõe de um variado cardápio de projetos em todas as áreas da atividade econômica, incluindo portos, aeroportos, rodovias, aquavias e geração e distribuição de energia elétrica, que serão privatizados ou concedidos ao capital privado.

Mas há outros desafios diante do Governo Bolsonaro. Neste tempo de crises, impõe-se a tarefa de construir, com o apoio dos partidos do Centrão, a base parlamentar necessária para aprovar as propostas de reformas que tramitam no Congresso e, ainda, para livrar-se dos quase 30 pedidos de impeachment que, por ora, repousam na mesa da presidência da Câmara dos Deputados.

Impedir o presidente não é o cenário mais provável, tanto pelo apoio que ele conta no Parlamento como pelas consequências políticas e econômicas de um acontecimento de tal monta. Disto têm ciência os agentes econômicos, e as recentes subidas da Bolsa e quedas do dólar o provam. Mas há dúvidas: quando a pandemia for superada, o mundo - com alto índice de liquidez - procurará o melhor destino para suas economias. Para atrair o investimento estrangeiro, o Brasil não terá outra saída para financiar-se, a não ser aumentar os juros de seus papéis, o que significará a elevação da dívida, que hoje beira os 90% do PIB.

O Governo Federal terá de ser mais persuasivo do que é para concretizar seus planos. Mas o Congresso Nacional terá de fazer o que lhe cabe - aprovar, e logo, as reformas tributária, administrativa e política, com o que emitirá para o mundo o sinal de que o Brasil também será um porto seguro para os investimentos externos.