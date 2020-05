Editorial: Transparência e a crise

A frieza dos números decerto não é a mais apropriada para traduzir a calamidade da pandemia. As dores se multiplicam. Está presente nas angústias e receios cotidianos de toda a população e, mais ainda, no sofrimento daqueles que tratam da doença em unidades hospitalares e das famílias e amigos que vivem o luto por quem partiu. A precisão matemática, contudo, é um elemento importante para que se possa estabelecer panoramas, necessários para embasar decisões políticas, que afetam vidas de milhares e mesmo milhões de pessoas.

No meio da travessia deste ano atípico e lamentável, vive-se a experiência de se estar diante de um desafio cujas reais dimensões ainda não são conhecidas. Nisso, cabe bem a comparação da Covid-19 com pandemia do vírus influenza, que ficou popularmente conhecida como Gripe Espanhola. Entre 1918 e 1920, a doença matou milhares de pessoas. A quantidade é incerta e a estimativa vai de 17 milhões a 50 milhões (há quem fale no dobro de mortes).

É provável que a pandemia de 2019 seja menos letal do que sua antecessora do século passado, visto que o próprio mundo, apesar de todas as limitações, parece estar mais capacitado a enfrentá-la. Incontestável, contudo, é a semelhança na imprecisão com que se defronta com a doença que aflige o mundo. Quantos infectados, quantos mortos, qual a taxa de letalidade não se permitem conhecer com exatidão. O que se sabe tem por base testes clínicos, que estão longe de serem abrangentes como necessário.

O Brasil e seus estados testam pouco, comparados à performance de países mais desenvolvidos do mundo e mesmo considerando sua extensão territorial e a quantidade de casos que conseguiu confirmar. Especialistas têm alertado que o País pode se tornar o novo epicentro da doença no mundo, superando os EUA em óbitos - lá já são 100 mil mortos pela doença. Não é confortável se ter a consciência de que aquilo que figura nas tabelas é apenas uma fração do problema. Esta certeza, aliás, é ponto pacífico entre epidemiologistas. Qual fração é outra questão por se responder.

Além das limitações de ordem técnica, logística e financeira, que em parte explicam a quantidade insuficiente de testes, há o problema da subnotificação. Há dois fatores que contribuem para elas. O primeiro são os sistemas informativos defasados ou ineficientes, no âmbito da saúde pública, que não permitem uma alimentação regular de informações do bem-estar sanitário de sua população. Problema pré-crise, mas por ela agravado. O outro é certo uso político que se advinha da "maquiagem" do número de casos da doença.

Em meio à grave crise sanitária, interesses eleitoreiros ignoram as reais necessidades da população. A união em torno do bem comum é, por alguns grupos, sabotada, em benefício de estratégias que possam tirar votos de uns e adicionar a outros no próximo pleito. O que se vê, nestes casos, é o pior da política, quando esta se constitui como a antítese do que deveria ser.

Transparência é necessária, tanto no combate à Covid-19, quanto no enfrentamento deste gênero de embate político. Ignorar a gravidade da situação, para dela se aproveitar politicamente, é inoportuno, antiético e ilícito e, portanto, deve ser repelido com rigor.