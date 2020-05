Editorial: Sentimentos a público

Concebidas com base na necessidade atestada pela ciência, as medidas de prevenção ao novo coronavírus estão impondo à população o desafio de permanecer o maior tempo possível dentro de casa. Em um cenário no qual o número de óbitos, sem interrupções, cresce a cada dia, torna-se urgente uma tomada de consciência compromissada.

Nesse sentido, o cumprimento rigoroso do distanciamento social convida a reflexões sobre como as pessoas estão lidando com o arrocho das providências governamentais de combate à transmissão da Covid-19. Uma delas é a constatação da necessidade cada vez mais pulsante de externar os sentimentos em meio ao nebuloso panorama.

Uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) vai ao encontro dessa realidade. Crianças de todo o Brasil estão sendo convidadas a desenhar e contar como estão se sentindo neste período de pandemia. A campanha, intitulada "Sentimentos no Papel", propõe dar vez aos pequenos para que expressem alegrias, tristezas, saudades e apelos, realçando a importância de criar momentos em que possam exteriorizar o que está no interior.

No site oficial do organismo internacional, é possível conferir uma amostra das produções já enviadas. Uma criança de Fortaleza, de acordo com informações lá disponíveis, disse que está triste porque sente saudade das pessoas que não pode encontrar, e feliz porque ninguém que conhece está com a doença. Ao mesmo tempo, vivencia os efeitos do tédio, tendo em vista que há atividades para fazer, mas, quando termina, "tem que fazer de novo, e sem sair de casa".

Em semelhante movimento, um projeto literário cearense desenvolve aulas no formato de transmissões ao vivo voltadas para a formação de escritores. Compreendendo que o momento potencializa maior inclinação para observações acerca do mundo e da vida, a iniciativa chega como oportunidade para que simples rabiscos tornem-se verdadeiros textos e, quem sabe, deem suporte para um novo ofício.

Somam-se a essas atitudes outras tantas, geralmente ligadas à arte. No último domingo (10), em que foi celebrado o Dia das Mães, não faltaram alternativas de conferir reações ganhando corpo, considerando a importância da efeméride. Fotografias, vídeos, danças, escritos, várias foram as maneiras de demonstrar amor e empatia, especialmente diante do complicado cotidiano.

Nota-se, assim, que a reclusão compulsória, embora imprescindível, está otimizando pequenas revoluções, na qual se perde a timidez social de se expor nas redes em prol da abertura de um canal de comunicação com o mundo. Na visão de profissionais da saúde mental, essa, inclusive, pode ser uma boa saída para que emoções não sejam sufocadas, driblando as consequências de um silêncio nocivo, ligado à opressão de ideias e manifestações comportamentais.

Portanto, seja qual for a maneira de falar - no papel, na tela ou por qualquer outro instrumento - que se continue a alimentar essa que é uma das necessidades básicas do ser humano.

Expressar-se positivamente, além de brotar percepções e talentos, acalma o espírito e ainda aumenta a imunidade, fatores que, neste momento, aliados ao cuidado de ficar em casa, são garantia de saúde integral.