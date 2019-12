Editorial: Seguros no trânsito

O Congresso Nacional analisa, em comissão mista, a Medida Provisória 904/2019. Trata-se de iniciativa do Governo do presidente Jair Bolsonaro que extingue o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) e o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Embarcações ou por suas Cargas (DPEM). A apreciação está agora no campo dos debates. Das bancadas do Ceará, só o senador Cid Gomes e o deputado Leônidas Cristino compõem o colegiado especial que dá tratos ao tema, grupo que reúne 13 titulares e 13 suplentes de partidos distintos. Vale ressaltar que o prazo de apresentação de emendas já está vencido, não cabendo mais tempo para nenhuma sugestão a ser ofertada pelos parlamentares.

É pertinente rememorar a manifestação do Poder Executivo. Estabelece o artigo primeiro da MP que os seguros DPVAT e DPEM serão extintos, com a ressalva, no artigo segundo, que está assegurada a cobertura de sinistros pelo DPVAT que tenham ocorrido até 31 de dezembro próximo, bem como despesas a ela relativas. Esses sinistros deverão ser pagos pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., ou por instituição que a suceda, até 31 de dezembro de 2025. É a Líder que representa as seguradoras consorciadas nas instâncias administrativa e judicial, além de manter os registros para fins de fiscalização da Superintendência de Seguros Privados.

Mas é devido também notar que abre-se uma lacuna de confiabilidade. Afinal, mesmo com todas as eventuais falhas que possam ocorrer no sistema, até mesmo por meio de fraudes, são esses seguros que dão suporte à manutenção de muitas famílias de pessoas lesionadas no trânsito brasileiro – sempre, e justificadamente, alvo de questionamentos no tocante à segurança. Observe-se, então, que a extinção pode não ser a melhor solução, posto que há demandas de correção e adequação com maiores perspectivas de eficiência. Muitos dos afetados pela autêntica carnificina das ruas, além de suas famílias, passam a depender exclusivamente dos valores pagos pelos seguros nos períodos em que estão impedidos de obter renda.

A Medida Provisória editada por Bolsonaro determina que a União, a partir de 1º de janeiro de 2026, será responsável pelo pagamento dos sinistros cobertos pelo DPVAT ocorridos até 31 de dezembro de 2019, e de suas despesas correlatas. Haverá, portanto, um lapso de sete anos que deixará em condições presumivelmente difíceis pessoas das camadas mais pobres da população - sobretudo as que têm restritas as opções de trabalho. Um dos argumentos do Governo para pôr fim aos seguros obrigatórios é o de que, quando foram instituídos, quase 30 anos atrás, o Sistema Único de Saúde (SUS) não tinha ainda o caráter da universalidade e não vigorava o Benefício de Prestação Continuada, pago a pessoas inválidas de baixa renda.

Faz-se necessário ressaltar que a frieza dos números que a economia apura não corresponde à crueza dos que são anotados nas estatísticas do trânsito, invariavelmente violentas e, em geral, impiedosas. Não se pode imaginar que esses modelos de seguros são isentos de problemas, mas é legítimo destacar que são indispensáveis e, em muitos episódios, vitais.