Editorial: Questões da Educação

A crise global desencadeada pelo surgimento de uma nova variante de coronavírus, em dezembro do ano passado, se estende sobre todos os domínios humanos. Ainda que de forma desigual, afeta a vida e as atividades de todas as pessoas, independentemente do lugar em que elas estejam. Os debates, contudo, têm-se concentrado em três pontos de preocupação: a resposta dos governos de todo o mundo frente à pandemia; o problema de saúde, que vai dos atendimentos iniciais aos avançados laboratórios que buscam uma vacina ou uma cura para este mal; e a inevitável crise financeira que já se instalou, abalando economias de todos os países.

O momento exige um pensamento e uma atuação sistêmica, por parte das administrações públicas. Trata-se de uma disposição previdente, que toma medidas para que problemas anteriores ao da pandemia não tomem proporções ainda maiores e comprometedoras para a população. Áreas cujas funções são estruturantes para a sociedade não podem ser negligenciadas, exigindo não apenas a atenção ordinária a elas despendida, mas ações que minimizem os efeitos presentes e futuros da crise. Não há dúvidas de que a educação requer este tipo de atenção especial, pelo difícil momento que passa e por tudo o que pode fazer, hoje e futuramente.

As redes de ensino público e privado precisaram criar e pôr em prática, em tempo recorde, planos emergenciais para não deixarem desassistidos seus estudantes. O desafio vai além do ensino e da formação de crianças e adolescentes em estágios diversos de desenvolvimento. Há limitações nos métodos de ensino a distância, que se dá, por conta da emergência e da necessidade de se seguir o isolamento social, em muitos casos, em condições que não são as ideais. Como nos demais setores, passos são dados dia a dia, para que se aperfeiçoem os métodos e se alcance o resultado mais satisfatório possível.

Há, também, problemas de ordem social. Em especial no que toca às crianças, é esperado dos pais uma maior atenção e acompanhamento das atividades. No entanto, estes podem esbarrar em limitações materiais – tecnológicas, por exemplo – ou mesmo de tempo, tanto no caso daqueles que cumprem expedientes em sistema de home office, como nos empregados em atividades consideradas essenciais, que precisam se deslocar para seus locais de trabalho. Não é menos importante e desafiador a questão da estrutura pessoal disponível, promovendo, caso não se tenha os cuidados necessários, distinção das pessoas por condições de acesso.

Requer atenção – e solução – a situação dos municípios brasileiros, que com a queda na arrecadação e nos repasses do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), em 2020, terão sérias dificuldades para manter suas ações na área. O problema não demanda enfrentamento depois da pandemia, mas em caráter de urgência.

A educação, deve-se repetir quantas vezes for necessário, é um direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal. Cumpre papel civilizacional e serve de pilar para uma sociedade democrática. A crise é um teste à sua importância, pois exige respostas inteligentes e embasadas, posturas esclarecidas e conhecedoras dos valores que dão a uma sociedade suas feições.