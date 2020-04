Editorial: Pelo bem do Brasil

De acordo com o último relatório de conjuntura do Banco Mundial, a economia brasileira terá, neste exercício de 2020, uma queda espetacular de 5,3%. E, segundo o mesmo documento, haverá, em 2021, uma recuperação de 2,9%, insuficiente para sanar os danos deste ano.

A causa - explicam o óbvio os economistas do banco - são as dramáticas e trágicas consequências sociais, econômicas e financeiras da pandemia do coronavírus, que, além de já ter matado mais de 130 mil pessoas no mundo todo, destruiu empresas, eliminou empregos, extinguiu postos de trabalho, tornou fumaça os investimentos em bolsas de valores e desarrumou a vida do planeta e de seus 7,6 bilhões de habitantes.

Sobre essa sombria previsão, o secretário do Tesouro Nacional, economista cearense Mansueto Almeida, surpreendeu o mercado, ao anunciar que o déficit primário de 2020 passará dos R$ 600 bilhões, ou algo como 8% do Produto Interno Bruto (PIB). Foram aí somadas todas as despesas, incluído o ainda não definido valor do repasse aos estados e municípios, os quais, com a queda da arrecadação tributária causada pela retração do consumo, já estão diante de uma situação caótica iminente.

No Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Norte, esse caos já está instalado, com raízes anteriores à crise - seus governos não têm recursos para pagar em dia a folha de servidores, na continuidade agravada de uma realidade difícil.

A pandemia virótica tornou-se, em pouco tempo, a tempestade perfeita, pois caiu, de uma só vez, sobre a sociedade e sobre seus agentes econômicos. Quanto tempo ela durará, não se sabe ainda, pois dependerá da resposta da estrutura de saúde pública que vem sendo às pressas montada nas grandes cidades do País. Este é um teste inédito para o Sistema Único de Saúde (SUS), um modelo que poucos países têm e para cujo perfeito funcionamento são necessários bilionários recursos. Esta crise, porém, poderá ser a chance de que o SUS precisa para consolidar-se como modelo universal para a saúde pública.

Operado pelos estados, que enfrentam - e enfrentarão mais seriamente ainda por, pelo menos, mais três meses - uma queda espetacular de receita, o SUS carece, hoje, de uma decisão que depende de um entendimento do Executivo com o Legislativo sobre o tamanho do pacote de socorro aos entes federados. Mas os interesses políticos - sobrepondo-se aos da Nação, e logo em um ano eleitoral como este - têm dificultado uma solução rápida, como exige e pede a crise.

Responsável pela execução do Orçamento Geral da União (OGU), o Executivo - por meio do seu Ministério da Economia - quer reduzir de R$ 80 bilhões para R$ 40 bilhões a ajuda aos estados e municípios, mas lhes impondo contrapartidas, como a da proibição de reajuste de vencimentos e proventos pelos próximos dois anos. Tal medida, claro, teria consequências duras, num cenário imprevisível. O Congresso Nacional rejeita a ideia. O impasse se prolonga.

Os dois lados dizem e repetem que o momento é de união pelo bem do País, mas o entendimento, na prática, não é fácil de ser alcançado. O Brasil e sua população têm pressa, porque o inimigo invisível avança, ceifando mais vidas e arruinando a economia.