Editorial: Para conter o sarampo

Está em curso, nacionalmente, a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação Contra o Sarampo. As ações nos postos de saúde cearenses se estendem até o dia 13, com o objetivo de atender 3 milhões de pessoas, com idade de 5 a 19 anos. Na sequência, acontece a segunda fase - de 16 de março a 30 de abril -, para atender o segmento que vai de 30 a 59 anos.

A expectativa dos órgãos da Saúde - federais, estaduais e municipais - é alta, dada a necessidade de frear os avanços da doença. A sombra que o sarampo lançou sobre o País em 2019 é considerável. Há cinco anos, o Brasil se orgulhou de erradicar a doença - o último caso, então, havia sido registrado no Ceará. O Comitê Internacional de Especialistas de Avaliação e Documentação da Sustentabilidade do Sarampo nas Américas atestou que o País estava livre da enfermidade, e a OMS conferiu um certificado ao Brasil pelo feito. Foi o último País do continente americano a erradicar a doença.

Mas o sarampo voltou. Em 2018, o Brasil registrou a reintrodução do vírus, de forma nada tímida. Foram documentados surtos em 11 estados e um total 10.326 casos foram confirmados. No ano passado, o avanço não foi contido e os números oficiais falam de 13.489 diagnósticos reconhecidos pelas autoridades médicas nacionais.

Não é difícil entender a propagação do sarampo. Sua transmissão se dá por contato com superfícies contaminadas pelo vírus, o que acontece quando o doente espirra, tosse, fala ou mesmo respira próximo de outras pessoas. É a mesma forma de contaminação que serve de vetor para uma infinidade de doenças, entre elas a causada pela temida nova variante de coronavírus. O potencial de contágio de sarampo, contudo, é elevadíssimo. Estima-se que uma pessoa infectada pode transmitir a doença para 90% das pessoas com as quais tenha interação e que não estejam imunes.

Desde os anos 1960, existe uma vacina segura e de baixo custo que imuniza as pessoas contra o sarampo. Se a doença ainda mata cerca de 150 mil pessoa por ano, isso se explica pela insuficiência de programas de vacinação nas regiões mais pobres do mundo. O Brasil, contudo, está fora deste quadro mais grave, ainda que tenha registrado mortes pela doença desde 2018.

Isso não quer dizer que o sarampo não ofereça riscos por aqui. Trata-se, como se sabe, de doença, mais comum em pessoas fragilizadas, caso das crianças desnutridas, com até cinco anos; pessoas com insuficiência de vitamina A ou com sistemas imunológicos debilitado (como aqueles diagnosticados com o vírus HIV). Esses grupos são mais suscetíveis ao contágio, em meio a surtos, e também de sofrerem consequências mais graves da enfermidade.

Havendo oferta vacinal adequada, correspondente à necessidade de imunização da população, o combate ao sarampo avança muitos passos. Mas o embate não para por aí. São imprescindíveis doses adicionais de informação e consciência. A primeira ajuda a afastar, por exemplo, calamidades recentes e absurdas, como a dos grupos que propagam notícias fraudulentas contra vacinas de toda ordem. A segunda diz respeito ao autocuidado, e com o cuidado dos seus, que, no caso de doenças contagiosas, é alçado à condição de prevenção em benefício de toda a comunidade.