Editorial: Os desafios dos números

O Governo Federal decidiu aumentar o salário mínimo de R$ 1,039 mil para R$ 1,045 mil a partir de 1º de fevereiro. Um acréscimo de R$ 6, portanto. As falas das autoridades ressaltam que o novo valor já é considerado de impacto relevante na economia, até porque se levam em conta não somente os fatores individuais de quem o recebe ou de seus familiares, mas acima de tudo aspectos amplos.

De fato, a repercussão de movimentos desse porte em cenários de espectros mais largos e profundos é inegável. Estima-se nos meios oficiais que para cada R$ 1 que se aumenta no salário mínimo acrescentam-se despesas de R$ 355,5 milhões, sobretudo em razão dos pagamentos de benefícios devidos pela Previdência Social, pelo abono salarial e pelo seguro-desemprego. Uma outra análise, dessa feita assinada por instituição de estudos vinculada ao Senado, dá conta de que o custo para a economia será de R$ 3,3 bilhões - algo que pode ser compensado, como admitiu o Ministério da Economia, com o contingenciamento de gastos federais.

Trata-se de um cenário representativo, sem dúvida, com ênfase para quadros mais vulneráveis ou instáveis, como podem ser classificados o do Ceará e, de resto, o do Nordeste.

Uma medida provisória com a assinatura presidencial vai dar tratos ao assunto, oficializando-o. Mas há reflexos sensíveis na vida das famílias. Há de se avaliar, em princípio, que diluídos no decorrer de um mês, R$ 6 representam R$ 0,20 a cada dia.

Para se ter parâmetro confiável em relação ao valor aplicado ao salário mínimo, cabe notar que em novembro passado o preço da carne aumentou cerca de 8%, conforme divulgado pela equipe econômica do Planalto, o que impulsionou fortemente a inflação no fim de 2019.

É possível lembrar, ainda, que em Fortaleza a tarifa dos transportes públicos está fixada em R$ 3,60, custando R$ 1,80 a meia-passagem. Isso corresponde a 18 e a nove vezes, respectivamente, a adição diária que nos gabinetes de Brasília se deu ao salário mínimo. Sob qualquer análise, o que chega às famílias é realmente muito pouco, quase imperceptível. No entanto, os cálculos de índices e de outras referências da economia e da política, os já citados R$ 6 serão efetivamente registrados.

Mesmo sendo monitorados criteriosamente por uma série de observatórios estatísticos, com firmes fundamentos acadêmicos e formados ao longo de muitas e respeitadas definições técnicas, todas com acreditação internacional, os indicadores da inflação teriam surpreendido os gestores. O próprio presidente Jair Bolsonaro teria afirmado que "não esperava que fosse tão alta assim". O desafio, desse modo, era o de manter o valor do salário mínimo - não apenas como gesto "de bondade", mas como estratégia para a necessária e indispensável preservação do equilíbrio das contas do País, tanto públicas quanto privadas.

O fato é que 2020 é um ano eleitoral. E é natural que a economia se entranhe com a política mais uma vez, apesar de as discussões estarem mais afeitas aos círculos municipais e a questões menos relacionadas a temas mais detalhados. A questão é: até que ponto os números inflacionários vão mexer com os números das urnas?