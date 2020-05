Editorial: O pico e o platô

Um conjunto de fatores alimenta a ansiedade de quem espera uma mudança na curva que representa os números de contágios e mortes por Covid-19. A preocupação consigo e com os seus; a empatia com o sofrimento de quem precisa de tratamento e com os trabalhadores dos serviços essenciais, mais expostos à infecção; e os incômodos causados pelo arrocho econômico e pelas restrições às circulações de pessoas. O desejo de que tudo passe está por trás da expectativa daqueles que esperam ver o momento exato do recuo dos novos casos.

A crise é complexa e há muitas lacunas a serem preenchidas para que a situação seja compreendida como se espera. É o suficiente lembrar que o número de pessoas, de fato, contagiadas ainda é desconhecido. Os dados oficiais são baseados nas testagens, mas a quantidade destas, comparada às performances nos países desenvolvidos, é pequena e bem distante do ideal. O que se sabe e o que não se sabe são considerados nas projeções de especialistas, na busca por antecipar cenários futuros e, assim, orientar ações preventivas para que o pior seja evitado.

Desde a confirmação inicial da presença da Covid-19, olhou-se para os meses seguintes na tentativa de precisar o memento em que a crítica, considerada inevitável, alcançaria seu momento mais severo. O mais próximo de uma unanimidade, quando considerado o caso cearense, era que o Estado viveria seus dias mais difíceis entre abril e maio.

No começo do mês passado, foi divulgada uma pesquisa feita pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com a Universidade Federal da Bahia, indicando que o Ceará seria o primeiro estado brasileiro a atingir o pico da epidemia da Covid-19. A previsão então era que o estado chegaria ao ápice de contaminações por volta de 25 de abril.

Quase 20 dias depois, a projeção não se confirmou. O cenário se mostrou pior do que o concebido por aqueles pesquisadores. Os números continuam ascendentes. O pico, que especialistas e gestores públicos tentam antever, ainda está por vir. E ele deve ser atingido na próxima quinzena, se forem confirmadas as previsões obtidas a partir de um modelo matemático desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC), em parceria com o Observatório da Indústria, parte da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

O Sistema de Monitoramento Preditivo (Simop) foi alimentado com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), compreendendo, portanto, os casos testados e confirmados. Pelo mesmo modelo matemático, chegou-se à projeção de que o platô se estenderia por junho e a queda no número de novos casos nos meses subsequentes.

Seguindo as linhas dos gráficos, recorre-se a metáforas geológicas para se falar da progressão da pandemia. A comparação, contudo, é limitada e é importante o alcance deste paralelo. Se o pico de uma montanha e a altura são grandezas dadas pela natureza, no caso de uma pandemia eles são sensíveis à ação da população e das políticas sanitárias. O pico pode ser mais ou menos alto e a duração destes dias extremos dependem, em grande parte, de como as pessoas e instituições seguem as bem conhecidas regras, cientificamente validadas, para frear as investidas da doença.