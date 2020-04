Editorial: O caminho da retomada

É desejo partilhado por todos a retomada das atividades cotidianas pré-crise. Parcialmente suspensas no período de isolamento social exigido para se conter a pandemia de Covid-19, elas são importantes por diversos motivos, dentre os quais, não pode ser esquecido o de fundo emocional. A interrupção forçada do curso da vida tem cobrado um preço, ainda impreciso, da saúde mental da população. Sabe, claro, que as medidas de distanciamento social e de impedimento a certas atividades laborais não são arbitrárias, mas calculadas diante de um risco grave - que dá prova de sua agressividade no aumento exponencial do número de infectados e mortos.

Há, contudo, situações mais complexas do que a falta que faz a possibilidade de ir e vir, de se entreter e de confraternizar com familiares e amigos. É o caso da crise econômica, que avança em paralelo com a crise sanitária e, é certo, perdurará, mesmo quando a pandemia estiver controlada. Como a pandemia, o desarranjo dos mercados ainda não chegou a seu pico e, hoje, é impossível ter uma ideia razoavelmente precisa do cenário futuro e dos desafios a serem superados. Por ora, a estratégia da maior parte dos países é, assim como se faz na área médica, retardar os efeitos da Covid-19 sobre os mercados e empregos.

Após mais de um mês de medidas restritivas, ajustadas e prorrogadas pouco a pouco, alguns estados do País acenam para a retomada das atividades industriais, comerciais e de prestação de serviços. No Ceará, a retomada da economia já começou a ser planejada pelo Governo do Estado. Não há datas ainda divulgadas, nem detalhes da forma como isso se dará. O que se pode esperar, a exemplo do que se viu mundo afora, nos lugares onde o ritmo de contágio já foi reduzido, é que a reabertura seja feita de forma gradual, observando uma série de exigências sanitárias para se evitar uma nova escalada da doença.

O Governo cearense adiantou que será criado um grupo de trabalho para discutir e planejar a volta às atividades. Contará com integrantes da equipe do Palácio da Abolição e representantes dos setores produtivos, que desde o começo da crise têm se articulado para enfrentar, juntos, as consequências da pandemia sobre os negócios. Todos os movimentos, assegura o Executivo, levarão em conta recomendações de especialistas da área de saúde.

A prudência é fundamental. Diante da ameaça de um vírus sobre o qual ainda se sabe muito pouco, é indispensável que a sociedade se cerque do máximo de certezas possíveis. O que está em jogo - a vida e o bem-estar da população - é muito alto.

A pauta econômica também sinaliza neste sentido. Afinal, os números de desemprego se insinuam numa vigorosa curva ascendente, seguindo as notícias do fechamento de negócios. Há, ainda, a demanda por produtos e serviços que, se de imediato puderam ser protelados, ganham urgência com o passar dos dias.

Há trabalho a fazer, para que se possa estabelecer estratégias eficientes, tanto que atendam às demandas sanitárias como às econômicas. Tal ação passa pelo levantamento e cruzamento de dados e pela pesquisa de soluções já testadas mundo afora, sem que os exemplos substituam a capacidade de inovação na busca de soluções. O desafio é conjunto e seu resultado, do interesse de todos.