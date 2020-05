Editorial: Maio, o mês do colapso

Maio não seria um mês fácil. Certezas de que se vivem dias infaustos são adicionadas todos os dias. Semanas sombrias já haviam sido projetadas para o mês. Em meados de abril, numa reunião virtual com representantes do setor produtivo, o secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Dr. Cabeto, antecipou um cenário impactante. O Ceará poderia chegar, no período, à marca de 250 mortos por dia, em decorrência da pandemia do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2 ). O secretário dizia, na ocasião, que era possível ser brando em sua projeção, porque os dados não permitiam que assim o fosse. "O Covid", escreveu depois Dr. Cabeto, "vai deixar marcas indeléveis em nossa sociedade! Vai expor as feridas como outrora aconteceu em outras tragédias".

O mês de maio avança e o cenário que se vive hoje não é animador. Ontem, entraram em vigor as novas regras do isolamento social na Capital cearense. As determinações são mais rígidas, motivadas pelo avanço da doença, que encontrou no desrespeito às orientações das autoridades um vetor para sua propagação. Ruas mais cheias, trânsito intensificado, estabelecimentos que não figuram entre os essenciais abrindo suas portas - ou burlando o decreto, deixando sua entrada parcialmente aberta. A vida estaria, aos poucos, voltando ao normal, não fossem as investidas da morte contra a população.

O Ceará se aproxima da marca de 1 mil mortos pela doença - e esta, infelizmente, não tardará a ser superada. Na Capital, epicentro da crise no Ceará, os hospitais da rede particular operam com capacidade dos leitos de UTI variando entre 98% e 100%, conforme levantamento da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará. Alguns deles já chegaram à lotação máxima, não apenas em suas UTIs, como os leitos clínicos. Em outros, tem sido suspenso o atendimento no pronto-socorro.

Desde o começo da crise, novas UTIs têm sido abertas na rede pública no Ceará. Contudo, as unidades hospitalares que atendem pacientes do SUS no Estado também operam em seu limite. A demanda é intensa e, pelas próximas semanas, não deve diminuir.

O mais provável é que aconteça justamente o contrário. Um estudo da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado indicou, para o sistema público de saúde da Capital, "elevado risco de colapso" nas próximas semanas. Um detalhe: leva-se em consideração o esforço do poder público para instalação de novos leitos de UTI específicos para a doença. Ainda assim, a exaustão da rede de atendimento pública de Fortaleza pode ocorrer antes do dia 29 de maio.

A ciência não trabalha com pessimismo. O que foi dito antes pelo titular da Secretaria de Saúde do Estado e o que mostra a pesquisa da Prefeitura e do Governo são baseados na frieza dos dados. São verdades que são cruéis, mas é necessário que ecoem a realidade trágica instaurada pela Covid-19. É preciso olhar o problema de frente, sem desviar o olhar, para que se possa enfrentá-lo.

Medidas rigorosas são indispensáveis, para que os dias terríveis que estão por vir não se alonguem. O cidadão deve se imbuir de espírito previdente. É com ele que se preocupa o poder público e ele é, justamente, parte da solução.