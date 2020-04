Editorial: Luto em meio à pandemia

Após a confirmação da primeira morte provocada pela Covid-19 no País - em 17 de março, no Estado de São Paulo - um novo momento começou a ser escrito na história do Brasil e dos brasileiros: ninguém saiu ileso das consequências que a pandemia trouxe. A essa altura, torna-se redundante quantificar a capilaridade da doença, capaz de impactar ambientes, mercados e costumes.

Contudo, a cada novo boletim atualizado com o número de mortos em decorrência das complicações do novo coronavírus, abre-se mais uma janela para se refletir sobre os efeitos deste período nas visões de mundo e da vida.

Não bastasse a dor de quem perde um ente querido em circunstâncias normais, passou-se a lidar com algo que maximiza as emoções e toma dimensões inimagináveis quando no atual panorama. O processo é duro: para evitar mais contágios da Covid-19, tudo tem que ser feito às pressas, com caixões lacrados, sem chances de realizar as cerimônias tradicionais de despedida.

Ainda em março, a Justiça do Ceará vetou a realização de velórios de eventuais mortos vítimas do novo coronavírus, definindo que o enterro deveria acontecer logo depois da liberação do corpo nas unidades hospitalares. Tal medida se estenderá por tempo ainda indeterminado, por certo, não sendo flexibilizado antes do fim do decreto governamental frente à situação de calamidade pública.

Além disso, pessoas que falecem por outras causas devem ter velórios que não excedam uma hora, limitados à presença de dez pessoas e realizados somente no período diurno. Resultado: seja qual for o motivo da partida, despedir-se na pandemia tem tornado ainda mais complicado o processo de luto, já que familiares e amigos não apenas sofrem com o fim de um convívio, como também carregam inúmeras incertezas acerca do futuro que os aguarda.

Tendo em vista que toda perda é uma experiência única e estritamente individual, fica a incógnita: como lidar com a dor e a sensação de que jornadas foram interrompidas antes do tempo que julgamos ser necessário? De que maneira superar a ausência no último adeus? Soluções nunca serão fáceis de ser apontadas, mas começar pensando que os vínculos não se perdem pode ser uma boa maneira de aliviar os ânimos e buscar outras formas de simbolizar o luto.

Nesse sentido, em algumas partes do País já é possível recorrer inclusive à tecnologia para que o estar junto permaneça por mais tempo. Já se tem realizado velórios transmitidos remotamente, assim como acontece com os ritos religiosos diversos. A experiência, certamente, não é substituta ideal aos ritos de despedida, mas busca suprir emocional e espiritualmente aqueles que enfrentam o luto sob condições inéditas. Sob outro espectro, é importante o contato com profissionais de saúde mental para que cada indivíduo consiga reestruturar a rotina após a brusca separação.

Até tudo cessar, continuam essenciais as medidas protetivas, com especial ênfase para o isolamento social. Ainda se trata da forma mais eficiente de frear o contágio. Que aqueles que forem acometidos pelo pesar, em perder algum de seus entes queridos, saibam lidar com os processos internos. É fundamental, nestes tempos excepcionais, manter a serenidade e exercer a empatia, na esperança de que o pior vai passar.