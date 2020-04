Editorial: Limites e potenciais

Limitações sociais, hiatos de cobertura do serviço público e problemas estruturais - e históricos - nos estados e municípios de todo o País ganharam contornos mais expressivos com a pandemia da Covid-19. Parte das dificuldades que se enfrenta preexiste à ameaça do novo coronavírus, mas seus prejuízos aumentaram exponencialmente com ela.

Espera-se que, ao cabo da crise, ou mesmo no momento de recuperação, muito do que carecia de atenção seja repensado, com mudanças sendo operadas a partir daí. Tem sido amplamente partilhado o sentimento de autocrítica que confere urgência à resolução de problemas para os quais se protelou o encaminhamento de soluções. A pandemia não estava no horizonte de expectativa de nenhuma nação do mundo e, certamente, não podia ter sido antecipada pelas unidades da federação ou pelas cidades brasileiras.

O futuro, contudo, precisa esperar. Há quadros que, inevitavelmente, só poderão ser alterados após o restabelecimento de todos serviços e fluxos da sociedade. A crise exige uma otimização no uso dos recursos que se dispõe, não daqueles que ainda virão, mas do que já se tem em mãos. Passa, ainda, por um reconhecimento das limitações, de forma a se traçar estratégias e promover ações que minimizem os danos destas carências.

Sabe-se, por exemplo, da carência de unidades médicas, com capacidade de atender casos complexos, no interior do Estado. A situação, importante salientar, melhorou em gestões recentes, sem que tenha, ainda alcançado o patamar ideal. E o ideal, em tempos atípicos, sob a ameaça pública da Covid-19, sequer é suficiente. A pandemia deixa patente que se precisa de uma estrutura mais robusta, que por ora não chegará.

O Governo Federal transferiu recursos para todos os municípios, cabendo às 184 unidades cearenses um montante de R$ 165 milhões. O recurso financiará o combate à doença, seja no tratamento, seja na prevenção. O Estado, em março ainda, havia liberado R$ 200 milhões para compra de insumos, no sentido de reforçar sua rede pública de atendimento.

Seguir as determinações do Executivo e as orientações dos especialistas de saúde são impreteríveis, em todos os lugares. Contudo, no caso das cidades mais fragilizadas, por não contarem com unidades hospitalares habilitadas para tratar de pacientes graves, o compromisso exige ainda mais rigor em seu cumprimento. Ao poder público cabe o papel de orientar a população, atentando para a necessidade de adotar estratégias de comunicação, que façam a mensagem compreensível pelo maior número de pessoas; e fiscalizar o funcionamento das instituições. Ao cidadão, cabe a adoção de comportamento previdente, responsável consigo mesmo e com o todo o corpo social.

Conter o contágio e frear o ritmo com que a Covid-19 se espalha é prioritário. É determinante para que a doença faça menos vítimas e que o número de mortes o menor possível. As medidas de distanciamento social e de higiene são investimentos, cujos rendimentos se verá no futuro próximo. Que cada fase da pandemia se abata de forma menos agressiva sobre todos depende do entendimento das fragilidades existentes e dos potenciais, nenhum deles sendo mais contundente do que o espírito cívico e ético, de compromisso de cada um com seus concidadãos.