Editorial: Interesses escusos

Pesquisas diversas já atestaram a participação crescente que as redes sociais têm na informação da população. Na medição das pesquisas de opinião, o percentual de brasileiros que se valem destes canais para consumir notícias e dados fica em algum ponto entre 70% e 80%. Em pesquisa realizada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, no fim do ano passado, figuravam ainda os aplicativos de troca de mensagens, no qual um deles - o WhatsApp - era citado na fala de 79% dos entrevistados, que disseram receber notícias sempre por este meio, sendo ele sua principal fonte de informação.

O cenário, em tempos de pandemia, não sofreu transformações drásticas. O fluxo, como era de se esperar, certamente foi intensificado. Apesar de a pauta da Covid-19, e de temas correlatos, ter uma tendência totalizante, ela não se esgota ou perde o fôlego. A produção noticiosa é constante e acelerada por novos dados que aparecem a cada instante. Também não conhece intervalo o interesse por saber o passo a passo do mundo no território do imprevisível.

O que ficou mais evidente neste momento, de fato, foi a relevância da informação, comunicada de forma precisa, zelando por princípios éticos e investido de um espírito crítico, questionador e analítico. E, nisso, nem sempre as redes sociais funcionam como as aliadas que deveriam ser.

Não é o caso de adotar uma posição apocalíptica. Se as pesquisas inscrevem estes canais entre os de mais amplo alcance, eles não podem nem devem ser ignorados ou deixados de lados - nem pelos governos, em suas três instâncias, nem pelos veículos jornalísticos. O potencial existe, e a interação com o cidadão se mostra eficiente.

Mas há mais que pode ser feito. A discussão sobre a responsabilidade das empresas que controlam sites e aplicativos das redes sociais se encontrava em ponto de ebulição nos dias pré-pandemia. Não havia consenso de como se chegar ao ponto que respeitasse a liberdade destas iniciativas, sem que a sociedade arcasse com prejuízos políticos de seus efeitos, mas a necessidade de se avançar na pauta era reconhecida mesmo por empresas como Facebook e Twitter.

Na crise que se enfrenta, tornaram-se ainda mais claros os riscos sociais da disseminação de informações falsas; de conteúdo fraudulento, com as "vestes" de noticiário verdadeiro e factual; de estratégias como a de publicar conteúdos antigos como se fossem atuais, para provocar confusão na interpretação dos fatos; e nos chamados "robôs", que amplificam a ressonância deste tipo de material nas redes sociais. O que se vê, ainda, é um serviço pouco eficiente das próprias redes sociais de conter estes abusos. A solução, claro, não passa pela censura de opiniões ou pela eliminação de discursos contraditórios, essenciais para todo ambiente democrático.

Pautas desse gênero exigem urgência no tratamento, pelo risco que consiste em negligenciá-las. É de se esperar, claro, que as crises da saúde e da economia sejam priorizadas, mas debates do tipo, tão logo quanto possível, precisam ser feitos. A crise da Covid-19 deixará para trás mais exemplos de que as sociedades modernas não podem permitir o trânsito livre de discursos que, longe de promoverem a diversidade de visões, defendem apenas interesses escusos.