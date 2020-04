Editorial: Interesses conflitantes

Pode-ser dizer, de forma figurada, que além do perigoso coronavírus, outros vírus deletérios ameaçam o País: o do fisiologismo e o do oportunismo político. Neste momento de pandemia - que já matou mais de mil pessoas e infectou quase 20 mil em todos os estados - é lamentável que as lideranças políticas tentem aproveitar esta gravíssima crise sanitária e econômica para resolver problemas financeiros causados pela má gestão de recentes administrações estaduais aliadas.

O Executivo encaminhou ao Legislativo o chamado Plano Mansueto, elaborado pelo secretário do Tesouro Nacional, o economista cearense Mansueto Almeida. A proposta tinha o específico objetivo de reestruturar as contas dos estados em situação de quase insolvência - Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás e Rio Grande do Norte. Na discussão do plano, parlamentares de diferentes partidos o emendaram, desvirtuando a sua finalidade, ampliando o número dos estados beneficiados e perdoando as dívidas destes com a União, sem lhes impor as necessárias contrapartidas. O Poder Executivo, sem surpreender ninguém, ergueu-se contra.

No socorro aos estados e municípios, às empresas e aos trabalhadores desempregados em consequência do isolamento social imposto pela pandemia do coronavírus, o Governo da União já comprometeu R$ 900 bilhões, como detalhado pelo Ministério da Economia. Pelo Brasil afora - inclusive aqui no Ceará - mobiliza-se toda a sociedade em campanhas de arrecadação e distribuição de máscaras de proteção contra o vírus para os profissionais de saúde, de respiradores mecânicos para a rede pública de hospitais e de cestas básicas para os milhões de sem nada - os desassistidos - que são os mais expostos à doença.

Mesmo diante de tão grandes exemplos de solidariedade da população e de seus agentes econômicos, certas lideranças políticas de partes diversas do País parecem mais dispostas a saciar os seus próprios interesses paroquiais neste ano de tragédia sanitária, social, econômica e financeira, mas também de eleição. A votação desta nova versão do Plano Mansueto, que deveria ter sido feita na sexta-feira, foi adiada para a próxima terça-feira, 14.

Enfrentando problemas de relacionamento com os congressistas, em parte pelos posicionamentos recentes do Palácio do Planalto, o Governo está sob dupla pressão: de um lado, o Legislativo e sua pauta de interesses, entre os quais o de todos os governadores que querem ajuda financeira imediata e sem contrapartida, o que imputaria ao Tesouro uma conta estimada em R$ 180 bilhões; do outro lado, a equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, que é contra essa pretensão. A corda esticou e o presidente da República, neste caso, tendo mesmo políticos de sua base nos grupos de pressão, terá de decidir. E o prazo para essa decisão é curto, dadas as condições atípicas do momento.

Salvar vidas neste momento de guerra sanitária é a prioridade absoluta e inquestionável. Mas o "pós-guerra" - que pode começar em 90 dias, como estimam alguns cientistas - surgirá como um desafio desconhecido. Aí, então, saberemos o tamanho do problema social (desemprego), econômico (situação das empresas), financeiro (o rombo do Tesouro) e político (governo x oposição).