Editorial: Fôlego financeiro

Os cofres públicos do Ceará deverão ser abastecidos por US$ 239,8 milhões do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou esta semana a contratação de dois empréstimos para financiar projetos de segurança hídrica, agricultura familiar e gestão pública, chancelando com votos mensagens presidenciais que autorizam os acordos. O dinheiro, providencial, corresponde a quase R$ 1 bilhão, o que há de representar reforço significativo ao erário – sobretudo considerando indubitavelmente estratégicas as áreas em que será investido.

Vale sublinhar a importância tamanha de uma verba extra desse porte num momento em que não se tem prognósticos muito nítidos para questões vitais, como a seca e os problemas que esse quadro impõe intensamente para o Ceará e os demais estados do Nordeste, que devem ser consideradas entraves angulosos para a economia e para o tecido social. Ou, ainda, para projetos de desenvolvimento que não dependem exclusivamente de agentes locais.

Contudo, é necessário refletir. É preciso também observar que operações assim não se viabilizam na CAE nem em outras instâncias de um momento para o outro. Afinal, tudo o que se verifica no campo das administrações públicas decorre de construções efetivadas ao longo de anos. Não há passes de mágica que interfiram nos rumos dos negócios de Estado. O que há, sim, são procedimentos e decisões que se superpõem em camadas e, certos ou errados, orientam os sentidos que tomam os interesses coletivos.

O que se estabelecem são delicadas e invariavelmente complexas composições políticas que, mediante as formas como são conduzidas, podem se transformar em soluções ou em entraves de gravidade acentuada. Evidentemente que tratam-se, em proporção igual, de articulações técnicas. Num e noutro aspectos, bom senso, racionalidade, compromisso com as causas comuns. Para sustentar isso, cabe reproduzir fala do senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), relator das mensagens: “O Estado do Ceará tem o melhor modelo de gestão de recursos hídricos de todo o Brasil e esses recursos vão ampliar a capacidade de resposta, sobretudo daquelas populações que habitam o semiárido cearense para conviver com a seca”.

Deve-se, pois, ter em conta que a argumentação técnica e a explanação de cenários e motivos pesam muito mais do que eventuais conteúdos ideológicos. As instituições que concedem os empréstimos como os que o Estado do Ceará vai firmar consideram mais a relevância e a pertinência das demandas expostas do que possíveis discursos políticos. É óbvio que a seriedade, a consequência e a substância do que se alega são avaliadas, assim como fundamentos filosóficos e jurídicos que certamente permeiam iniciativas do gênero.

A propósito disso, pode-se lembrar frase atribuída ao presidente Juscelino Kubitschek, com mandato entre 1956 e 1961, idealizador e construtor de Brasília e responsável por um recorte histórico que se fez marcar, em medidas iguais, por saltos de desenvolvimento empreendidos pelo Governo e por denúncias esgrimidas por uma oposição acirrada e implacável: “O otimista pode errar, mas o pessimista já começa errando”.