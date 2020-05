Editorial: Falsa minoria

Em fevereiro, quando se registrou a entrada do coronavírus no Brasil, uma informação vaga serviu para acalmar os ânimos de parte da população, a de que a doença era mais perigosa para os idosos e pessoas que apresentavam comorbidades. Um alívio, diga-se, que passa a largo da empatia e do sentimento de solidariedade exigidos pela vida em sociedade, sem os quais são impensáveis a conduta ética e o exercício da cidadania.

O heterogêneo grupo de risco para a Covid-19 reúne segmentos que já figuravam em outras listas clínicas, motivavam preocupação e exigiam cuidados especiais. Este histórico negativo serviu de base para uma interpretação errônea dos perigos da doença, fazendo crer que ela seria menos grave do que de fato é. Pouco mais de dois meses da presença da Covid-19 no País, cerca de 250 mil pessoas receberam diagnóstico da doença. Modelos matemáticos validados por infectologistas asseguram que o número real é muitas vezes maior (entre sete e 20 vezes).

Pesquisa recente do Departamento de Medicina Preventiva da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (EPM-Unifesp) mostrou o quão enganosa é essa ideia de que a Covid-19 é um risco para o outro, um "outro" mínimo, que já se via ameaçado antes do aparecimento e disseminação desta doença. De acordo com o levantamento, mais da metade dos adultos cearenses pode ser parte de um grupo de risco para o coronavírus.

A projeção se valeu dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, feita em 2013. Há, portanto, um hiato de sete anos de cobertura de informação, ainda que não existam razões para se crer numa inversão do quadro. Chegou-se, a partir daí, a um percentual de 53,7% da população adulta do Estado - o equivalente de 3,6 milhões de pessoas.

Se, a primeira vista, o número pode surpreender, a enumeração dos casos considerados pela pesquisa o tornam absolutamente razoável. Figuram no grupo de risco para a Covid-19 pessoas idosas, com diagnósticos de doenças crônicas, como insuficiência renal, diabetes e hipertensão; e cânceres. Ainda mais comuns - e em pessoas de todas as idades - são os problemas respiratórios, o tabagismo e a obesidade, que também representam riscos altos em caso de infecção pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-Cov-2).

Não há margem de erro, existente em toda pesquisa, que faça os números apresentados pelo levantamento despencarem ao ponto de subverterem o quadro. Ele é grave, e deve ser considerado assim, pois a ameaça é potencialmente mais perigosa para uns do que para outros, mas não há como garantir a "blindagem" de nenhum grupo populacional. Há exemplos de pessoa de idade avançada ou com mais de uma comorbidade que passaram pela doença sem maiores danos, ou mesmo com quadros assintomáticos; e há, também, daqueles que, sem qualquer histórico prévio, foram mortos pela Covid-19.

Tal constatação deveria ser suficiente para insuflar o espírito de responsabilidade no cidadão, sem o qual as medidas protetivas não serão eficientes. Mas a pandemia é prolífica em alertas, entre eles, o de que uma minoria está ameaçada. A proporção vista anteriormente é alta, sem que contra ela possa se usar qualquer artifício relativista.