Editorial: Expectativa da retomada

Espera validação do governador do Estado, Camilo Santana, o projeto de retomada da economia cearense elaborado pela equipe do Palácio da Abolição, em diálogo com representantes dos setores produtivos. Sabe-se, de antemão, que a implementação de qualquer medida neste sentido não acontecerá de forma imediata. O discurso acerca do relaxamento de medidas restritivas que afetam comércio, indústria e serviços, públicos e privados, é inequívoco e segue firme desde o início da crise: a reabertura desde negócios respeitará as orientações de especialistas em saúde, para que não impacte de forma negativa nos esforços de contenção da pandemia da Covid-19.

Em transmissão ao vivo realizada pelo grupo Líderes Empresariais do Ceará (Lide Ceará), a Casa Civil listou variáveis que serão consideradas para definir o momento exato de se implementar a reabertura. Nos gráficos, deverão estar, então, em curva descendente os números relativos a novas contaminações, internações e óbitos causados pelo coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-Cov-2); e, na contramão, a disponibilidade de leitos deve se distanciar de sua atual sobrecarga.

O plano, cuja duração estimada é de 56 dias, divide o processo de reabertura em quatro fases, de duas semanas cada. Paulatinamente, retornarão ao funcionamento possível atividades agrupadas a partir de critérios econômicos e sanitários. A equação inclui o impacto econômico dos negócios reabertos e os riscos para a saúde de suas reativações.

Por ora, as curvas nos índices ascendem, em direção ao pico de contágios e, infelizmente, de mortes diárias. As medidas do Estado e dos municípios cearenses priorizam a contenção de danos à saúde. Até a próxima quarta-feira, 20, perdura o isolamento mais rigoroso em Fortaleza. Não será uma surpresa se o período for renovado e prorrogado. Cidades no interior no estado seguem o mesmo caminho.

Submetido a uma crise sem precedentes e, diferentemente de outras ocasiões, impossibilitado de atuar plenamente, o setor produtivo tem se mobilizado desde o início da pandemia para conter os efeitos negativos sobre a economia. Falências e desemprego não tardaram acontecer se seguem se multiplicando. As medidas adotadas pela União, estados e municípios podem ter aliviado os efeitos, mas estão longe de terem resguardado os negócios, empreendedores e trabalhadores dos golpes da pandemia.

A pressão destas categorias tem se feito sentir sobre o Governo do Ceará, assim como nos demais estados da Federação. Tensão que se acirra com o posicionamento do Governo Federal, crítico do isolamento social e da suspensão das atividades econômicas. Nesta semana, o próprio presidente da República instou os empresários a pressionarem os governadores.

Os chefes dos executivos estaduais, em regra, seguem firmes no entendimento que o momento da reabertura não chegou. A despeito das pressões, se afirma o compromisso maior com a vida e o bem-estar da população. Subjaz ainda o entendimento de que a economia não passaria incólume a uma pandemia desenfreada com mortes a se multiplicarem não seriam. Tampouco estaria privado dos efeitos negativos o Estado e sua arrecadação. Em jogo, estão vidas e o futuro do Estado. Qualquer movimento, evidente está, demanda perícia e exatidão.