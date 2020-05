Editorial: Crises interligadas

Sob a égide do Supremo Tribunal Federal, que liminarmente lhes garantiu a gestão dos programas de emergência de combate à pandemia do novo coronavírus, os governadores e prefeitos decidiram seguir as orientações da ciência que, por meio da Organização Mundial de Saúde (OMS), determinaram o isolamento social como a melhor saída para evitar a progressão geométrica da doença e a interdição das atividades econômicas, com exceção das consideradas essenciais, incluindo a produção e a distribuição de alimentos e de produtos farmacêuticos e de higiene e limpeza. Salvar vidas deve ser sempre a prioridade absoluta de qualquer governo, e quanto a isto não há dúvida.

No Brasil, o Palácio do Planalto tem questionado as medidas de suspensão das atividades e do distanciamento social, destacando suas consequências econômicas e, por extensão, sociais. O argumento é que a paralisação das atividades econômicas causaria não só alto desemprego, mas o fechamento de empresas, principalmente as de pequeno porte. Preocupados com as graves consequências sanitárias, os governadores não recuaram. Alguns, a exemplo do Ceará, movidos pela necessidade, reforçaram as medidas preventivas.

Quarta-feira, 13, o Ministério da Economia assustou o mercado, ao anunciar que o Produto Interno Bruto (PIB), soma de todas as riquezas produzidas pelo País, terá uma queda de 4,7% neste exercício, uma previsão otimista diante da que estão a fazer economistas de fora do governo, que acenam com um tombo superior a 5%. O chamado Risco Brasil, que estava havia algum tempo na marca dos 100 pontos, já chegou aos 350 pontos. Isto significa que o custo do financiamento estrangeiro para as empresas brasileiras ficou mais caro.

Dependendo de quanto tempo durar a interdição da atividade econômica, a situação das contas públicas poderá agravar-se ainda mais. Em março, havia um déficit de R$ 125 bilhões no Orçamento da União; hoje, esse mesmo déficit saltou para R$ 600 bilhões. Para financiar esse rombo, o governo terá de vender títulos aos investidores, que exigirão juros bem maiores do que os 3% da Selic. Mas não só isso: exigirão, também, que o País prove sua capacidade de honrar os compromissos, ou seja, de pagar os juros da dívida. Neste momento, essa prova não pode ser exibida porque faltam as reformas tributária, administrativa e fiscal, as quais dependem da aprovação do Congresso Nacional, com o qual as relações do Poder Executivo seguem turbulentas.

É difícil para governadores e prefeitos autorizar, mesmo que de forma paulatina e cercada de cuidados, a retomada da atividade da indústria, do comércio e do serviço em um momento em que ainda são altíssimos os números de casos e de óbitos causados pela pandemia. Mas essas autoridades já começam a olhar para a tragédia econômica, que pode ter, do ponto de vista social, um efeito também devastador.

As previsões do Ministério da Economia, divulgadas há dois dias, tiveram duplo alvo: os investidores e operadores do mercado e, mais especialmente, os que, por delegação do STF, têm nas mãos a administração desta emergência sanitária. O País e sua população estão entre a cruz da tragédia pandêmica e a caldeira do caos econômico.