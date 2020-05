Editorial: Consciência pelo exemplo

Depois de seis semanas confinadas, um alento. No último domingo (26), crianças e adolescentes espanhóis com menos de 14 anos saíram de casa pela primeira vez desde o início do isolamento social no país. Em imagens, era possível notar o alívio no rosto parcialmente encoberto pelas máscaras.

Certo que nem tudo foi liberado: parques continuam fechados para evitar aglomerações, e crianças menores ainda não podem brincar com outras nem ficar a mais de um quilômetro de distância do lugar onde residem. Mas já são grandes os passos dados em meio a uma turbulenta atmosfera.

O número de óbitos decorrentes da Covid-19 chegou a 288 em um dia da semana passada, redução expressiva, se comparado às semanas mais duras da pandemia, quando o número diário de vítimas chegava perto de 1 mil. A retração das fatalidades é o que justifica, por lá, a alegria dos pequenos em pôr o pé para fora de casa.

Na Itália, a situação também tem melhorado. A nação alcançou a marca de 260 mortes em 24 horas, número ainda elevado, mas o mais baixo dos últimos 42 dias. Não à toa, o Primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou um novo plano para a reabertura gradual do setor industrial na próxima semana.

Enfatizar o soerguimento de países do outro lado do mundo quando, em solo brasileiro, se vivem instantes cada vez mais nebulosos, faz-se necessário. Nesta terça-feira (28), o Ceará superou o marco de 400 mortes por Covid-19 e os casos confirmados já são mais de 7 mil.

Os dados, atualizados e divulgados pela plataforma da Secretaria da Saúde (Sesa), preocupam bastante. Principalmente porque, apesar das estatísticas e inúmeros esforços de diversas entidades para reverter o quadro, o comportamento da população continua sendo, em muitos casos, de relaxamento diante das determinações do decreto governamental, em vigor para minimizar os impactos da pandemia no Estado, sobretudo por meio do reforço ao isolamento.

Se diferentes nações do globo, inclusive algumas das mais afetadas pela doença, já podem desfrutar de um pouco mais de liberdade na rotina, não é por outro motivo senão este: o enfrentamento à Covid-19 aconteceu de maneira conjunta, com líderes políticos e cidadãos fortemente unidos. De um lado, investimentos maciços na saúde, com aumento de leitos nos hospitais e compra de equipamentos, além de medidas severas de prevenção; do outro, pessoas conscientes de que, caso não seguissem as regras, tudo poderia piorar mais.

Aqui, apesar de já se aproximar a fase de pico do contágio, conforme projetado por pesquisadores, multidões ainda lotam os bancos, praias recebem visitantes aos fins de semana e, em algumas localidades da Capital e do interior, o cotidiano segue normalmente, com grande parte dos habitantes nas ruas. Resultado: mais casos de infecção registrados, aumentando a lentidão de retorno à tão almejada rotina.

O Ceará desponta como o terceiro estado brasileiro com maior números de casos confirmados do novo coronavírus. É um amargo patamar a se ocupar. Contudo, mais lamentável é não aprender com os exemplos nítidos de que respeitar o tão divulgado "fique em casa" é maneira mais eficiente responsável de proteger a si e ao próximo.