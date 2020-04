Editorial: Confinamentos criativos

Um dos mais importantes nomes da literatura nacional, Guimarães Rosa (1908-1967) certa vez escreveu que o que a vida quer da gente é coragem. Diante de tantos desafios da labuta diária, a expressão cunhada pelo autor facilmente ganha novos sentidos, sobretudo num contexto de pandemia, em que, por vezes, as energias e esperanças se esvaziam. Por isso, de modo a não sucumbir, é preciso pensar diferente e investir em ações que oportunizem outras formas de olhar e vivenciar a dura realidade.

A partir do fechamento de academias, restaurantes e outros estabelecimentos não-essenciais por meio de decreto governamental - no intuito de evitar a circulação e aglomeração de pessoas nas ruas -, foram inúmeros os cotidianos alterados, para o bem e para o mal.

Infelizmente, ainda que com a adoção da norma, os efeitos negativos da situação continuam a se avolumar: multiplicam-se casos de infecção pelo novo coronavírus em todo o Brasil, superlotações acometem os hospitais, e os entraves na economia do País são fartamente sentidos, prejudicando grandes e pequenos empreendedores.

Por outro lado, é importante considerar que o cenário também abriu margem para uma profusão de outras práticas, revelando a engenhosidade e lucidez da população no objetivo de enfrentar o panorama. Dentre as medidas criadas pela obrigatoriedade do isolamento, uma espécie de confinamento criativo chama a atenção. Com o período de quarentena, distintos cômodos de casas e apartamentos, por exemplo, passaram a ser ressignificados, seja nas periferias ou áreas nobres das cidades, abrindo margem para um efervescente processo inventivo e produtivo. Nele, se destacam iniciativas de beneficiamento do corpo, da mente e até o princípio de novos negócios.

Começou-se a olhar para dentro dos lares e enxergar possibilidades. Desta feita, varandas deixaram de ser espaço apenas para reunir amigos e familiares e se tornaram academias improvisadas, seja para a realização de exercícios simples ou atividades mais complexas, como a yoga; cozinhas que, antes, atendiam somente às demandas das próprias famílias, transformaram-se em ambientes de trabalho, com produção de quentinhas ou pratos específicos para vendas delivery; quartos e salas igualmente entraram na rota, reunindo equipamentos básicos de costura com a finalidade de robustecer a quantidade de máscaras circulando, aumentando o raio de alcance do cuidado e segurança.

De alguma maneira, esse aproveitamento inteligente e sustentável - feito em doses homeopáticas, é verdade, com poucos recursos, mas extremamente eficaz - é mola propulsora para gerar outras perspectivas, algo que minimamente acenda a chama da esperança. Acontece quando alteramos o ângulo de observação de uma conjuntura, seja ela qual for: os caminhos tendem a tomar outros rumos e originar ideias antes incabíveis. Novos tempos, enfim, pedem novos movimentos.

A fruição individual nos pequenos recintos, portanto, longe de quaisquer riscos, acena, de modo irrefutável, para o que já dizia o autor citado no começo deste texto: é sinônimo de ousada e fecunda coragem para driblar momentos tão tenebrosos.