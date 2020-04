Editorial: Avanço contra a Covid-19

Um dos pontos mais graves da crise sanitária que se abate sobre o mundo é a imprecisão de duas dimensões. Os números oficiais captam apenas uma parcela dos problemas provocados pela pandemia, na maior parte dos casos, não por algum tipo de maquiagem com finalidades políticas. Para ilustrar essa dificuldade em um único exemplo, pode-se recorrer ao fato de que a Covid-19 não se manifesta de maneira uniforme. Há casos assintomáticos que, se por um lado são evidentemente menos graves e não levam mais gente aos hospitais, por outro podem promover um contágio silencioso.

Seria preciso, para se ter a real dimensão do problema, que se fizesse o impossível: testar todos, regularmente. Como dito, estratégia inexequível e que, também por isso, não pode ser adotada em nenhuma parte do mundo. Não foi possível se preparar em tempo para aquilo para o qual não havia precedentes. Quando o contágio do coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (Sars-CoV-2) avançou, rapidamente, sobre a maioria dos países, os recursos financeiros se mostraram, até certo ponto, insuficientes para combatê-lo. Em fevereiro e março, não havia insumos suficientes para atender a demanda e essa, de tão grande e repentina, não poderia ser respondida mesmo com a fabricação de novos produtos em rito acelerado. Felizmente, esta dificuldade começa a ser mitigada.

No mesmo dia que registrou 50 pessoas mortas pela Covid-19 em 24 horas, num duro golpe da pandemia sobre o Ceará, o Estado também viveu um momento a ser celebrado. Chegou a Fortaleza uma preciosa carga de produtos fabricados na China, com 90 toneladas de insumos para combater a doença. No voo fretado pelo Governo do Estado, foi transportado de pronto 1/3 do que o Ceará adquiriu para esta finalidade. Entre os insumos que estão por vir, há 200 novos respiradores, adquiridos da estatal chinesa Medical Health Company.

Depois de dias operando muito perto do limite de recursos materiais, as unidades públicas de saúde receberam reforço de seus estoques - um alívio, dentro do possível, em tempos tão graves e excepcionais. Segundo projeções da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), o material disponível será o suficiente para três meses sob as investidas da doença. A carga consiste em equipamentos de proteção individual (EPIs) e 300 mil testes para detecção da Covid-19. A Capital, com a maior concentração de pessoas e a mais elevada incidência de casos da doença, utilizará 60% dos testes, enquanto o restante do material de testagem será distribuído entre os demais municípios.

Oportuna, a chegada de EPIs e testes representa um avanço no combate à doença, uma resposta a sua manifestação, tendo em conta sua tendência ainda crescente de infecções e mortes. Contudo, tal movimento se deu em direção de onde o Estado precisava estar, não como um tipo de proteção total, de cura certa ou imunização massiva. A forma de se celebrar as conquistas, de médicos, pesquisadores, do poder público e, claro, daqueles que se recuperam é seguindo as recomendações oficiais para conter a pandemia. Não há soluções mágicas contra a Covid-19. As mais eficientes exigem esforço, disciplina e respeito às normas ditadas pelas autoridades.