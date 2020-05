Editorial: Atenção à cultura

Historicamente, a cultura é uma área instável, do ponto de vista econômico, e mantém uma relação irregular com a política. Em regras, nas gestões públicas, as indústrias criativas e o território do imaginário são deixadas em segundo plano nas administrações públicas. A dificuldade de conseguir recursos e os orçamentos minguados, quando comparados aos de outras pastas, é uma tradução desta condição.

No âmbito federal, a Secretaria Especial da Cultura vive momento de indefinição. A atriz Regina Duarte deixou o cargo na semana passada e o órgão segue sem substituto. Ligada ao Ministério do Turismo, a secretaria foi criada para assumir responsabilidades que cabiam ao extinto Ministério da Cultura, no esforço da atual gestão de reduzir o número de pastas. A dificuldade de manter um gestor no comando destes trabalhos, contudo, tem marcado o órgão.

A lacuna e a instabilidade da Secretaria federal têm preocupado integrantes das classes artísticas e profissionais das indústrias criativas. O setor vive dias particularmente difíceis por conta dos impedimentos a que foram submetidas as atividades profissionais, no contexto das medidas protetivas, decretadas por estados e municípios, tendo em vista a contenção do contágio pelo coronavírus. É certo que, na esfera local, muitos são os esforços por parte de gestores para minimizar os impactos na área. Contudo, é necessário um total apoio vindo de instâncias superiores para que estratégias em conjunto sejam pensadas e ações, executadas.

Dentre os exemplos de fomento idealizados pelo setor no Estado, há o auxílio financeiro aprovado para trabalhadores da cultura em Fortaleza. O programa da Prefeitura fornecerá R$ 200 a envolvidos em atividades culturais da cidade que tiveram ofícios interrompidos em razão do isolamento social. O investimento total é de R$ 1 milhão, com estimativa de auxiliar até 5 mil artistas e produtores culturais da capital cearense. Contudo, representantes do setor têm dialogado com a Prefeitura, para apresentar demandas de seus pares, argumentando que o recurso precisa ser ampliado.

A Secretaria da Cultura do Ceará, sob outro espectro, lançou a convocatória Arte em Rede, com o propósito de selecionar projetos em formato digital para integrar as programações artísticas de cinco equipamentos culturais do Governo do Estado. Ao todo, a proposta será responsável pelo aporte financeiro de R$ 210 mil em mais de 100 ações daqui.

Enquanto o ano avança, o setor vê oportunidades serem perdidas - pelo imperativo sanitário do isolamento social -, com datas importantes do calendário cultural passando sem poder ser aproveitadas economicamente. Os meses de junho e julho, tradicionalmente, são marcados pelas festas e eventos de São João, em todo o Nordeste. O período se avizinha, trazendo prejuízos para milhares de profissionais ligados à cultura que iriam trabalhar nesta época.

Não há dúvidas quanto à importância econômica e social dos setores culturais. Estas demandam mais atenção das administrações públicas, de forma a corrigir um descompasso histórico, agravado nos tempos excepcionais da pandemia. A saúde do setor está longe de atender apenas aos interesses daqueles que vivem dele, mas a toda a sociedade.