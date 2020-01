Editorial: A atenção ao outro

Os números relativos aos acidentes de trânsito, envolvendo ciclistas, no ano de 2019, não foram ainda divulgados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. No ano anterior, registraram-se, no Relatório Anual de Segurança Viária, 24 mortes de ciclistas. No mesmo período, 652 pessoas ficaram feridas em acidentes, nas vias da Capital, enquanto se deslocavam em bicicletas.

Os indicativos ganham mais concretude quando se materializam na forma de um drama humano, com rosto e história. É o caso de Evaldo Nascimento Santos, de 70 anos, ciclista veterano que morreu após ser atropelado por um ônibus, enquanto trafegava por uma avenida de Fortaleza. A vítima já estava morta quando chegaram os socorristas e, com a apresentação do condutor do coletivo, a Polícia Civil já investiga o caso.

Imagens que mostram o acidente inflamaram os ânimos com a contundência que é própria dos recursos audiovisuais. Contudo, a Justiça exige que se tratem todos os casos com prudência. Os esclarecimentos das autoridades, certamente, virão; e, se constatada conduta infratora por parte do motorista, espera-se que medidas cabíveis sejam tomadas.

Até lá, no entanto, há discussões que podem e devem ser feitas, em proveito da sociedade e alimentadas com espírito previdente, para que as taxas de acidentes caiam drasticamente.

Há, de um lado, a responsabilidade das administrações públicas de, com regularidade, avançarem na estruturação das vias públicas de forma a resguarda os ciclistas. A fragilidade deste veículo de duas rodas, diante daqueles que são motorizados, é patente. Ter espaços apropriados para o tráfego, resguardados pelas sinalizações e pela fiscalização é indispensável. Eles institucionalizam aquilo que deveria estar claro na consciência de quem faz parte do trânsito - que todos, desloquem-se por qual modal for, devem ser respeitados. Esta é condição imprescindível para que a integridade de cada um seja garantida.

Fortaleza, na última década, avançou bastante neste sentido, com a criação de ciclovias e ciclofaixas, em diversos pontos da cidade. Mais ainda, instituíram-se programas de estímulo ao uso da bicicleta - como meio de transporte e como instrumento recreativo e socializador. Pode-se, mesmo, dizer que a cidade transformou sua relação com as bicicletas. Quando as primeiras iniciativas foram postas em prática - em especial, as ciclovias - houve reações negativas e antipatia por parte da população. Disposições contrárias que hoje parecem até inverossímeis.

Contudo, e é importante que se reforce, as responsabilidades não cabem apenas ao poder público. Exigem o espírito de civilidade dos cidadãos. Não se deve vilanizar os condutores deste ou daquele tipo de veículo. Recai sobre todos a exigência de que se trafegue de forma defensiva, com atenção às leis de trânsito e à segurança - tanto de si mesmo, quanto a do outro.

O trânsito impõe a observação de uma regra simples. A de que pedestres e veículos têm, a seu tempo, espaço e vez. A pressa e os desvios da norma podem custar alto. Deve-se lembrar que transitar por vias é um exercício de convivência com o outro. A atenção ao outro é imperativa, afinal, as atitudes nestes ambientes não têm consequências restritas a quem as comete.