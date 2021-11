Desgraçadas drogas

Por meio dos noticiários televisivos, tomamos conhecimento de que até o final do ano, nos Estados Unidos, órgãos do governo especializados no tratamento de dependentes de drogas preveem que cerca de 100 mil pessoas morrerão de overdose. O número estarrecedor supera, em muito, o total de 2020, quando 78 mil cidadãos perderam a vida em função do consumo desses desgraçados produtos do mal. Na maioria, são drogas sintéticas, como o fentanil, remédio opioide com potente efeito anestésico, 80% mais poderoso do que a morfina, substância empregada no tratamento de diminuição das dores de pacientes terminais de câncer. Segundo essas organizações, o aumento do consumo foi potencializado pela pandemia, quando muitas pessoas, reclusas em suas residências, recorreram ao uso dessas substâncias perigosas. Da mesma forma, outras nações registram a mesma tendência de aumento de óbitos.

Ressalte-se que, nas situações em que dependentes químicos extrapolam o consumo normal de entorpecentes, caracterizando assim a chamada overdose ou superdose, órgãos vitais, como o coração ou os pulmões, são logo comprometidos, resultando assim na morte dos indivíduos.

Desde o início da pandemia, as apreensões de drogas têm aumentado em número no Brasil, como aconteceu há pouco, no Rio Grande do Sul, quando a Polícia Federal recolheu 2,7 toneladas de cocaína e 375 quilos de lidocaína e cafeína, usados no aumento do volume do produto final. Além dessas operações , outras são constantemente levadas a efeito também pela Polícia Rodoviária Federal em estradas nacionais sabidamente conhecidas como rotas do tráfico.

Com a chegada do final do ano, cresce exponencialmente o número de apreensões, pois os traficantes aumentam as remessas, notadamente para os grandes centros consumidores. Também aqui aumentou a quantidade e a variedade das drogas sintéticas, seguindo uma tendência mundial e desafiando a vigilância dos policiais, pois estas, por seu tamanho menor, podem ser facilmente escondidas. Que a repressão e as operações contra as drogas se intensifiquem, pela proteção dos jovens e da sociedade em geral.

Gilson Barbosa é jornalista

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor