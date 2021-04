Tap retoma voos de Fortaleza a Portugal

Quase três meses após a suspensão dos voos entre Portugal e o Brasil, a Tap Linhas Aéreas Portuguesas já retomou hoje as operações entre Fortaleza e Lisboa, horas após o anúncio do governo português que revogou a suspensão de voos para o território brasileiro e para o Reino Unido.

A medida é válida para viagens essenciais, isto é, as que são destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou humanitárias.

Já está no ar o voo TP35, que decolou às 17h13 no horário local de Lisboa e deve chegar às 20h37 no Aeroporto Internacional de Fortaleza, que agora volta a realizar operações internacionais. Até a paralisação, a companhia mantinha três voos regulares nessa rota. O último voo operado pela TAP na Capital havia sido no dia 24 de janeiro.

Além de Fortaleza, a empresa também retomou os voos a Salvador, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo, informou o Chief Revenue Officer da Tap, Arik De, em publicação na rede LinkedIn. Ele destacou ainda que serão retomados no fim da semana os voos a Maceió e Recife e, no verão europeu, a Belém, Natal e Porto Alegre.

Quarentena

Os brasileiros que para lá voarem, entretanto, terão que cumprir uma quarentena de 14 dias, seja no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde portuguesas.

A decisão do governo português vem na mesma semana em que a França anunciou a suspensão de voos ao Brasil até pelo menos a próxima segunda-feira (19), por conta da situação epidemiológica no País.

Levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo no início de março apontou que o País, juntamente ao Reino Unido e à África do Sul, são os que somam mais restrições de entrada em outros países por conta da pandemia.