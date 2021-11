Quando os pontos é que interessam

Se uma partida de futebol tivesse sua definição por pontos (mais posse, escanteios, chances perdidas, pênalti desperdiçado, etc), como no boxe, o Ceará teria lavado o Cuiabá .

A primeira etapa foi uma chatice. O Ceará abriu a contagem, no início do segundo tempo, perdeu pênalti, com Cléber, e chance com Mendonza, mas não jogou um futebol para orgulhar a ninguém.