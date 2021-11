Plano de jogo do Ceará não funcionou

Tiago Nunes imaginou o Athletico do seu tempo como adversário e modificou a estruturação de jogo do Ceará.

Ressuscitou o “trio de ferro” (lembram-se de João Marcos, Heleno e Michel ?), com Fernando Sobral, Fabinho e Marlon, levou duas flechas para o ataque – Rick e Mendonça – mas não teve o arco.

O Athletico não foi o bicho que se esperava. Maior presença no campo do alvinegro, por acionar mais os alas e buscar as viradas de jogo.