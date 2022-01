Jesus e canção

Em julho de 2020, o treinador Jorge Jesus partiu de volta a Portugal para ingressar no Benfica.

Aqui, ganhou tudo com o Flamengo.

Lá, foi de fracasso em fracasso com o Benfica.

Aqui, foi tirado de suas condições normais e alçado à posição de gênio da raça.

Lá, está com a bola murcha.

Todos os esforços foram feitos para a sua volta ao Flamengo.

Tudo em vão.

Se quisesse, Jesus voltaria ao Brasil com direito a carreata pelas pelas principais ruas do Rio de Janeiro.

Não vai acontecer. O Flamengo já contratou um português para dirigi-lo.

Fico desconfiado que o Jorge Jesus andou ouvindo um velho sucesso do seu patrício Rui Veloso, "Regras da sensatez", que traz a seguinte mensagem:

“Nunca voltes ao lugar onde já foste feliz

Por muito que o coração diga, não faças o que ele diz

Nunca mais voltes à casa onde ardeste de paixão

só encontrarás erva rasa por entre as lages do chão

Nada do que por lá vires será como no passado

Não queiras reacender um lume já apagado.

São as regras da sensatez

vais sair a dizer que desta, desta é de vez…”