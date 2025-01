Formação de jogadores no Brasil

O português José Boto, contratado para ser o homem forte do Flamengo, é conhecedor profundo do futebol brasileiro. Eis o que afirmou: "É preciso que se mude radicalmente a forma como se está fazendo jogadores no Brasil. Por que querem fazer jogador como na Europa? É preciso devolver aos jovens atletas a liberdade de criarem, errarem, experimentarem, sem estarem atrelados a sistemas táticos, pois mais na frente , à certa altura, terão tempo para isso".

Boto se refere ao rigor tático na formação dos jogadores o que poda a criatividade. Criticou a preocupação em se copiar, excessivamente, os

europeus e já anunciou que vai mudar tudo no trabalho de base do Flamengo.

A propósito, texto que produzimos para jornal, sobre o assunto há 15 anos: "Antigamente, os meninos tinham como destino, primeiro, a rua e a bola. Exercitavam nos campinhos esburacados , nas estreitas calçadas e ruas de de piso irregular a habilidade do craque. A realidade hoje é diferente. Jogadores são forjados em linhas de produção semelhantes às dos automóveis."